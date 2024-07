Lascia l’Inter dopo 5 stagioni e va alla Juve, trattativa chiusa

Dopo cinque stagioni in nerazzurro è pronto a passare alla Juve: il club bianconero ha già annunciato il nuovo acquisto

I passaggi dall’Inter alla Juve (e viceversa) fanno sempre molto scalpore. L’anno scorso è toccato a Juan Cuadrado, il cui trasferimento in nerazzurro a zero non ha soltanto indignato i tifosi della Juve ma anche scontentato quelli del club milanese. Molti casi simili sono passati alla storia. Ancora si discute per esempio di fatti risalenti al lontanissimo 1976: quando, dopo cinque stagioni in nerazzurro, Boninsegna, eroe della grande Inter di Herrera, si trasferì alla Juve.

Nel 1988 fu la volta di Altobelli, poi gli juventini ricordano con grande gioia il 2004, anno che portò Fabio Cannavaro dai colori nerazzurri a quelli bianconeri. Anche Cristiano Zanetti lasciò l’Inter dopo cinque stagioni per sposare il progetto Juve. Più recenti sono i casi di Lucio, Hernanes e Cuadrado. L’ultimo colpo di scena non riguarda però un calciatore: si parla dell’ennesimo movimento all’interno dei quadri dirigenziali della società torinese. La Juve dovrebbe per esempio presto presentare ufficialmente l’arrivo di Stefano Stefanelli, scelto come coordinatore scout. Un’altra novità è rappresentata dall’accordo con Simone Canovi (che è il figlio del noto procuratore Dario).

Passa alla Juve dopo cinque stagioni in nerazzurro: chi è Canovi

Canovi sarà il nuovo senior scout della Juve: si unirà ai bianconeri dopo cinque stagioni trascorse nell’Inter di Zhang. Sia l’Inter che la Juve stanno cambiando molto a livello dirigenziale. A Milano sono recentemente usciti Gian Paolo Manighetti, Armando Madonna e Tiziano Polenghi. Tutti e tre sono passati all’Atalanta. Il primo come nuovo responsabile scouting settore giovanile, il secondo come scout settore giovanile e il terzo come nuovo tecnico dell’U-17.

Non stupisce che tante teste stiano lasciando l’Inter: è cambiata la proprietà e l’estate scorsa è uscita una figura chiave. Si tratta di Roberto Samaden, che sta lavorando a Bergamo come responsabile delle giovanili già da un po’ di mesi dopo una vita intera passata all’Inter.

Con l’addio di Canovi all’area scouting dell’Inter, nella squadra degli osservatori sono stati confermati Corrado Verdelli (a Milano da tre stagioni), Giuseppe Baresi, Leonardo Simoni, Francesco Sotera, Damiano Moscardi, Paolo Bertani e Federico Cavola. Samir Handanovic, che faceva parte del gruppo, è diventato allenatore di una delle squadre giovanili.

Alla Juve, per ora, sono stati confermati Pompilio come braccio destro di Giuntoli. Stefanelli avrà invece il ruolo di capo scout. Sbravati sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. E poi ci sono Chiellini (che si occuperà ancora di NextGen) e Scaglia (ancora in U-19). Tutti gli altri potrebbero essere in bilico.