Magia Giuntoli, una stella del Liverpool alla Juve: cifra da capogiro

Giuntoli potrebbe mettere mano al portafoglio per un nome impensabile: proviene dal Liverpool e ha voglia di riscattarsi

Thiago Motta lavora da due giorni pieni alla Continassa allo scopo di costruire una squadra potenzialmente da scudetto. In attesa del rientro dei nazionali, compreso il nuovo acquisto Douglas Luiz, eliminato col Brasile dalla Copa America, il nuovo tecnico bianconero cerca di studiare attentamente i calciatori che ha a disposizione.

Al contempo, lavora a stretto contatto con il football director Cristiano Giuntoli il cui fiuto, almeno fino a questo momento, si sta rilevando decisivo per dare vita alla squadra che ha in mente Motta. Tra gli obiettivi non solo il difensore del Nizza Jean-Clair Todibo, ma anche un profilo che con l’arrivo di Arne Slot a Liverpool potrebbe non avere più spazio da qui ai prossimi mesi.

Juventus, dal Liverpool idea Konaté: servono 40/45 milioni

Nel caso in cui la Vecchia Signora non riuscisse a trovare un accordo col Nizza per Todibo, si fa plausibile la strada che porta a Ibrahima Konaté, centrale del Liverpool che ha voglia di giocare titolare in qualche big europea.

Potrebbe essere un’idea di mercato sensata per la nuova Juve di Motta, che necessita anche di fisicità in difesa: il francese classe 1999, da questo punto di vista, sarebbe perfetto avendo come punto di forza il colpo di testa. Forte di un fisico imponente, Konaté infatti assicura qualità e quantità.

Finora si tratta di una mera idea di mercato, Giuntoli e collaboratori non si sono mossi concretamente per il centrale transalpino. La priorità rimane Todibo, poi se la trattativa dovesse franare potrebbe diventare più concreta la pista che porta ad Anfield. Le premesse ci sono tutte.

Il Liverpool, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non ha intenzione di liberarsi di Konaté. Per gli inglesi vale 40/45 milioni di euro, una cifra enorme persino per un club con forti disponibilità economiche come la Vecchia Signora. Molto del futuro del francese dipenderà dallo stile di gioco di Slot che, rispetto a quello di Klopp, potrebbe essere del tutto diverso.

La Juve nel frattempo, per accumulare un gruzzoletto da spendere sul mercato, prepara la cessione di Matias Soulé verso la Premier League per chiudere una volta per tutte l’affare Koopmeiners: l’ex Frosinone – come riporta la Gazzetta dello Sport – piace molto al Leicester City che pagherebbe 25 milioni di euro più 5 di bonus. A 30 milioni si potrebbe chiudere, decisive le prossime ore.