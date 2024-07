Scelta fatta, ne arriva un altro al posto di Koopmeiners: clausola da capogiro

Scelta fatta, alla Continassa possono tirare un sospiro di sollievo: Giuntoli ora si prepara all’assalto dell’olandese.

I primi giorni nel quartier generale della Juventus Thiago Motta li sta trascorrendo con il sorriso quasi perennemente stampato sul suo volto.

Il nuovo allenatore bianconero sprizza entusiasmo da tutti i pori e non vede l’ora di iniziare a fare sul serio, di vedere finalmente all’opera quella che sarà la sua “creatura”. Le responsabilità – allenare una squadra come la Juve non è come farlo con Spezia e Bologna – aumentano vertiginosamente ed il rischio flop è costantemente dietro l’angolo ma l’ex centrocampista di Inter e PSG al momento sembra pensare solo positivo. Del resto, il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli gli ha fatto trovare già tre acquisti prima che mettesse piede alla Continassa. Douglas Luiz rappresenta il prototipo di giocatore imprescindibile nel gioco che intende fare Motta, ma anche Khephren Thuram, nonostante la giovane età, sarà utilissimo alla causa. In porta, poi, c’è il suo pupillo Michele Di Gregorio, che il tecnico di Sao Bernardo do Campo ha richiesto esplicitamente a Giuntoli.

Scelta fatta, il Liverpool sceglie Joao Neves e “molla” Koopmeiners

Un centrocampo che sarebbe perfetto con l’aggiunta di Teun Koopmeiners, ormai da tempo un oggetto del desiderio di Giuntoli. Ma anche dello stesso Motta.

Ma il centrocampista – anzi, “tuttocampista” – dell’Atalanta è ancora lontano. Nel senso che non sarà semplice sbloccare la trattativa che dovrebbe portarlo a Torino. Nel frattempo, alla Continassa sembrano aver tirato un sospiro di sollievo. A quanto pare, infatti, il Liverpool ha definitivamente mollato il nazionale olandese, come riporta il portale lusitano Cmjornal. Il nuovo allenatore dei Reds, Arne Slot, preferisce il classe 2004 Joao Neves, che si è messo in mostra con la maglia del Benfica, club in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Il Liverpool è disposto ad offrire 60 milioni, cifra piuttosto distante dai 120 milioni richiesti dal Benfica, l’equivalente della clausola rescissoria che lega il calciatore al club portoghese.