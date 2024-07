Sinner, altra clamorosa decisione dopo il ritiro da Bastad: tifosi attoniti

Tifosi sconcertati e preoccupati: altra clamorosa decisione di Jannik Sinner dopo l’inattesa rinuncia al torneo Atp di Bastad

Primo vero momento di difficoltà per Jannik Sinner in una stagione, comunque, da incorniciare. Il numero 1 del ranking Atp, complici i giramenti di testa, forse causati da un calo di pressione, che lo hanno costretto a chiedere un medical time out durato 11 minuti, ha dovuto cedere strada a Medvedev. Un ko che infrange il sogno di migliorare il risultato della scorsa edizione, quando ha raggiunto la semifinale, e che interrompe la striscia di 5 trionfi consecutivi, tra cui la finale degli Australian Open, contro il russo ex numero 3 del mondo.

Un cocente delusione che fa il paio con quella per il ritiro per un infortunio al polso della sua fidanzata Anna Kalinskaya durante l’ottavo di finale, sempre sull’erba di Wimbledon, contro Elena Rybakina, con la kazaka avanti 6-3; 3-0. Insomma, due cuori e una racchetta: i due condividono tutto, anche le sconfitte sul campo da tennis.

Come detto, il 22enne di San Candido è alla prese con il primo passaggio a vuoto della stagione, il che fa scattare l’allarme anche perché, dopo la rinuncia al torneo di Bastad, in Svezia, il campione altoatesino ha preso una decisione che lascia basiti i fan.

Sinner in vacanza in Sardegna con Anna Kalinskaya

Inatteso cambio di programma per Jannik Sinner che è sbarcato in Sardegna, in compagnia della sua dolce metà, per staccare per un po’ la spina. Sole, mare, relax e l’amore della sua Anna che sono la ricetta migliore per metabolizzare la delusione per l’eliminazione da Wimbledon ai quarti di finale, ricaricare le pile e recuperare dal problema fisico che ha condizionato la sua performance contro Medvedev.

Dunque, niente torneo Atp di Bastad ma Jannik ma messo temporaneamente in un cassetto la racchetta per concedersi una fuga d’amore godersi qualche giorno in totale relax insieme alla sua anima gemella prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove naturalmente punta all’oro per impreziosire ulteriormente il suo già prestigioso palmarès.

Sui social network già girano foto che ritraggono un sorridente Jannik sbarcato all’aeroporto di Olbia e di suoi scatti con alcuni addetti dello scalo sardo. Felpa, occhiali da prof. e il cappuccio calato in testa non stati sufficienti per passare inosservato come un qualsiasi turista. I fan non ci hanno messo molto a riconoscerlo e a inondarlo di richieste di selfie che il numero 1 del ranking Atp, con la sua consueta disponibilità, ha assecondato per poi sgattaiolare via in direzione dell’angolo di paradiso scelto per la sua romantica pausa dal tennis con la sua dolce metà.