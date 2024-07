Trenta milioni cash per la Juventus: ha già detto sì

Trenta milioni cash per la Juventus, è arrivata l’offerta che Giuntoli stava aspettando con trepidazione: ballano pochi milioni.

Un difensore e un altro centrocampista. Non pensa ad altro Cristiano Giuntoli, impegnato in questi giorni a rafforzare la rosa della Juventus e ad esaudire le richieste del nuovo allenatore Thiago Motta. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio, il direttore sportivo bianconero è intenzionato a dare l’assalto a Teun Koopmeiners, il sogno che giace in fondo al suo cassetto ormai da diversi mesi.

Il forte centrocampista dell’Atalanta dovrebbe essere il prossimo colpo della Signora. Tra la Juve e l’entourage del nazionale olandese c’è già l’accordo, tuttavia per poter accontentare dal punto di vista economico la Dea Giuntoli deve prima concretizzare una cessione importante, che possa “finanziare” l’acquisto dell’ex AZ Alkmaar. Da giorni si parla di un addio imminente da parte di Federico Chiesa, le cui destinazioni più probabili, al momento, sono Roma o Napoli. L’ex viola, ad ogni modo, non è l’unico che ha le valigie in mano dalle parti della Continassa. L’altro”asso nella manica” del diesse bianconero è Matias Soulé.

Trenta milioni cash per la Juventus, la Roma fa sul serio per Soulé

Il giovane talento argentino è reduce da una stagione strepitosa a Frosinone, nella quale ha raggiunto addirittura la doppia cifra in termini di gol segnati.

💰 #Soulé, irrompe la Roma! Offerti 30 milioni alla Juve, il giocatore ha detto sì https://t.co/v6yyCjlfIX — Tuttosport (@tuttosport) July 13, 2024

Cosa dovrebbe fare la Juventus con lui una volta rientrato dal prestito? Pare che il giocatore a Motta piaccia molto ma bisogna dare la priorità all’arrivo di Koopmeiners. E se la “chiave” per arrivare all’atalantino è Soulé allora è il caso di dire che l’olandese val bene una cessione dolorosa. Come riporta Tuttosport, l’argentino è finito nel mirino della Roma, che vuole fare un regalo al suo tecnico De Rossi, il quale stravedere per il giocatore. I giallorossi, una volta strappato il sì dell’ex Velez Sarsfield, vogliono fare sul serio ed avrebbero presentato un’offerta di 30 milioni di euro, vicina ai 35-40 milioni che richiede Giuntoli per far partire Soulé.