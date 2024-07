Calciomercato Juventus, destino ormai segnato: in Germania annunciano la cessione

Calciomercato Juventus, la sua permanenza a Torino potrebbe essere molto breve: cessione in vista per l’esterno.

Sta man mano entrando nel vivo il ritiro della Juventus alla Continassa. Squadra al lavoro già da questa mattina, come ha notificato ieri il club attraverso il report ufficiale. I bianconeri sono reduci da una faticosa doppia seduta: fase di riscaldamento, possesso palla ed infine partitella. Thiago Motta, nel frattempo, attende con ansia i primi reduci dalle grandi manifestazioni internazionali.

Nella prossima settimana rientrerà sicuramente il portiere polacco Szczesny, uno di quelli che difficilmente resterà a Torino. L’ex estremo difensore di Arsenal e Roma ha perso il posto da titolare con l’arrivo di Di Gregorio dal Monza e quasi certamente farà le valigie in questa sessione di mercato. Si era parlato di offerte da parte di club saudita ma a quanto pare Szczesny vorrebbe restare in Italia, dove si trova molto bene. Al momento rappresenta il sogno proibito di Adriano Galliani, che sta facendo di tutto per convincerlo ad accettare il Monza. In ogni caso, con lui nel capoluogo piemontese atterreranno presto pure i serbi Vlahovic e Kostic, anche loro reduci da un Europeo molto deludente.

Calciomercato Juventus, Kostic potrebbe far ritorno in Bundesliga

L’ex esterno dell’Eintracht Francoforte, arrivato alla Juventus due stagioni fa, è un altro che potrebbe andare via se dovesse arrivare una proposta allettante, dal momento che non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore.

Secondo il portale tedesco Fussballtranfers.com, per lui si profila un ritorno in Germania, un campionato in cui di estimatrici ne continua ad avere parecchie. Occhio però ad una possibile offerta da parte del Crystal Palace, ora che sulla panchina delle Eagles siede il suo vecchio allenatore ai tempi di Francoforte, Oliver Glasner. Le altre due squadre che hanno chiesto informazioni su Kostic sono Napoli e Atletico Madrid.