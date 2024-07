Chiesa-Soulé, dentro o fuori: la Juventus scrive la parola fine

Chiesa-Soulé, la situazione relativa ai due bianconeri: il punto della situazione in dettaglio. Ecco cosa potrebbe succedere.

Dal ‘Corriere dello Sport’, si parla dei due bianconeri. Il giovane talento argentino Matias Soulé ha espresso chiaramente il suo desiderio: vuole vestire la maglia della Roma. La decisione è stata comunicata non solo al club giallorosso e ai suoi agenti, ma anche alla sua famiglia e, soprattutto, alla Juventus.

Tuttavia, la Vecchia Signora preferirebbe cedere il giocatore all’estero, principalmente per due motivi: economici e sportivi. La Premier League offre possibilità finanziarie superiori rispetto alla Serie A, e Giuntoli, responsabile del mercato bianconero, non è entusiasta all’idea di rafforzare una diretta concorrente per un posto in Champions League.

La Juve vuole vendere Chiesa e non Soulé alla Roma

Dopo una stagione trascorsa in prestito al Frosinone, Soulé è alla ricerca di un progetto in cui possa sentirsi centrale. La Roma, da parte sua, è riuscita a convincerlo della centralità che avrebbe nel progetto giallorosso, dimostrandogli fiducia e importanza. Attualmente in ritiro con la Juventus, Soulé sta continuando ad allenarsi e i tifosi bianconeri lo hanno accolto calorosamente, sperando che rimanga.

Tuttavia, la società è intenzionata a cederlo, non per mancanza di fiducia nelle sue capacità, ma per realizzare una plusvalenza significativa, considerando che è stato acquistato per appena 120mila euro quattro anni fa. Giuntoli lo valuta non meno di 30 milioni di euro e il Leicester si è avvicinato a questa cifra con un’offerta di 25 milioni più bonus, che è stata rifiutata, ma con apertura a ulteriori trattative. Il giocatore, però, non è convinto di trasferirsi in Inghilterra.

Sul fronte romano, la situazione è diversa. La Roma non può e non vuole arrivare alla cifra richiesta dalla Juventus, valutando Soulé intorno ai 20 milioni di euro, con la possibilità di aggiungere bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Il club giallorosso riconosce il talento di Soulé e ritiene che possa crescere ancora molto, nonostante le sue attuali cinquanta presenze in Serie A e dodici gol. A Trigoria, sia la società che l’allenatore sono convinti delle sue qualità e lo considerano uno dei giocatori più promettenti d’Italia. La trattativa è in corso, ma le posizioni dei club sono ancora distanti. Tuttavia, è probabile che si arrivi a una soluzione in tempi brevi, visto il desiderio del giocatore di trasferirsi a Roma e l’interesse della Juventus a realizzare una plusvalenza significativa. Resta da vedere se si troverà un accordo che soddisfi entrambe le parti e permetta a Soulé di realizzare il suo desiderio. In questo momento, quindi, la Juventus preferirebbe cedere Chiesa alla Roma piuttosto dell’argentino che, come detto poc’anzi, ha ancora molto mercato in Premier League dove l’offerta sembra decisamente superiore.