Milik cambia maglia in Serie A: nelle casse della Juve 6 milioni di euro

Arkadiusz Milik appare vicino dal salutare la Juventus con il polacco pronto a cambiare maglia in Serie A in questa estate

Non c’è sosta in sede di mercato per quello che riguarda la Juventus con i bianconeri pronti a chiudere affari sia in entrata che in uscita.

Appare destinato ai saluti Arkadiusz Milik. La Juventus è pronta a cambiare molto per quello che riguarda il proprio attacco in vista del prossimo campionato. Salutato Moise Kean, passato alla Fiorentina e con Federico Chiesa ormai al passo d’addio, i bianconeri stanno valutando la partenza del centravanti polacco, spesso fermato dagli infortuni durante l’ultima stagione vissuta in bianconero. La punta potrebbe però restare in Serie A con un club che lo avrebbe messo nel mirino, pronto a fare una proposta da circa 6 milioni di euro alla Juventus.

Calciomercato, futuro in Serie A per Milik: la tentazione fa saltare il banco

Il Bologna, salutato Joshua Zirkzee destinazione Manchester United, avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik per sistemare il proprio attacco in vista del prossimo campionato. Il centravanti classe 1994 è pronto a cambiare maglia ed i rossoblu gli darebbero l’opportunità di disputare la Champions League.

L’attaccante ex Napoli piace molto a Vincenzo Italiano che avrebbe richiesto il suo acquisto alla dirigenza del Bologna. La proposta di 6 milioni di euro non sembra entusiasmare la Juventus che, per dare il via libera alla cessione del centravanti, ne vorrebbe 10. La sensazione è che si possa però trovare un’intesa a metà strada con i bianconeri pronti a fare cassa per reinvestire poi la somma sugli obiettivi che Cristiano Giuntoli si è prefissato in vista del prossimo campionato.

I rapporti tra le società si sono però raffreddati dopo il mancato passaggio di Riccardo Calafiori in bianconero. Il difensore aveva un accordo di massima con la Juventus ma l’alta richiesta (superiore ai 50 milioni di euro) fatta dal Bologna ha frenato l’affare portando il centrale della nazionale italiana a dare il proprio ok alla corte dell’Arsenal. I Gunners infatti sono quelli che, al momento, più si sono avvicinati alle richieste dei rossoblu.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti per capire se ci siano i margini per chiudere la trattativa e portare alla corte di Italiano l’ex punta di Marsiglia e Napoli. Se l’affare non dovesse chiudersi positivamente per Milik potrebbero aprirsi le porte di un futuro in Turchia con diverse squadre che sarebbero pronte ad accoglierlo a braccia aperte.