“Non ne ho mai parlato”, Verstappen a cuore aperto: l’ultima confessione

Parlare apertamente di un problema di salute non è semplice, solo oggi Max Verstappen ha svelato quanto gli era accaduto

In Formula 1 il rischio è certamente una parte del mestiere, i piloti lo sanno bene, ma difficilmente riescono a fare a meno dell’adrenalina che avvertono già poco prima di scendere in pista. Anzi, paradossalmente è proprio questa che permette loro di sentirsi ancora più orgogliosi e soddisfatti quando riescono a compiere un’impresa, non fa eccezione nemmeno uno come Max Verstappen, che si avvia a vincere l’ennesimo titolo mondiale.

Il coraggio all’olandese non manca di certo, come ha avuto modo di dimostrare in questi anni trascorsi nel Circus, ma anche uno come lui ha vissuto momenti difficili, inutile negarlo. Solo oggi che il peggio è davvero passato è lui stesso a raccontare di qualcosa che gli è accaduto in pista e che lo ha fatto spaventare non poco.

Un momento drammatico in pista: il racconto di Verstappen

Max Verstappen sta dimostrando di essere davvero uno dei piloti più forti di tutti i tempi, in grado di sbaragliare anche diversi record, visto che dalla sua ha anche la giovane età. Chi lo segue da tempo sa bene come sia spesso stata forte la rivalità con Lewis Hamilton, che dominava in Formula 1 prima di lui, per questo c’è stato chi si è sorpreso quando l’attuale campione del mondo si è complimentato con il collega per il successo ottenuto a Silverstone, nella sua Gran Bretagna.

I due nel 2021 erano stati però protagonisti proprio su questo circuito di un incidente, che aveva spaventato chi lo aveva seguito in diretta, oltre ai diretti interessati. Tutto era avvenuto alla curva Copse, quando l’olandese si era toccato con il britannico, per poi finire contro le barriere a circa 300 km/h per un impatto a 51G.

Da allora il pilota della Red Bull ha continuato a correre, e lo ha fatto alla grande come abbiamo notato tutti, ma quella situazione gli ha provocato dei problemi di salute di cui porta i segni ancora oggi. Solo adesso lui ha voluto parlarne apertamente: “Ho avuto problemi alla vista dopo l’incidente avuto nel 2021 – sono state le sue parole -. Per alcuni giri è stato così brutto che ho pensato seriamente di fermare la macchina: era come guidare un motoscafo a 300 km/h, anche se non ne ho mai parlato prima”.

Arrivare al traguardo è stato per lui tutt’altro che semplice: “In quel GP non ho lottato solo contro Lewis, ma anche contro immagini sfocate. Concentrarmi sulla respirazione è stata l’unica cosa che mi ha aiutato, mentre avevo Lewis alle spalle”.

A vincere quella gara fu proprio il futuro pilota della Ferrari, pur avendo ottenuto dieci secondi di penalità. Grazie a quel risultato si era avvicinato all’olandese, riducendo il distacco in classifica da -33 a -8, dimenticare quello scontro non è stato poi semplice per nessuno dei due, che non se le sono certamente mandate a dire per tutto il resto della stagione.