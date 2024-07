Sì a Pirlo, lascia la Juve e passa alla Sampdoria in prestito

Nuovo colpo per la Sampdoria dalla Juve: lascia il club bianconero e se ne va in prestito da Andrea Pirlo. Definito ogni dettaglio, le ultime

La Sampdoria a quanto pare ci ha preso gusto a strizzare l’occhio in casa Juve. L’aveva già fatto in passato, ad esempio, scegliendo di affidarsi ad Andrea Pirlo, doppio ex sia giocatore che allenatore in bianconero, per il nuovo ciclo della squadra doriana sprofondata in serie B un’estate fa e con il concreto rischio di fallimento.

Scongiurato quest’ultimo spettro, la squadra ha dovuto incorrere in tempi difficili nel campionato cadetto. Nella prima parte di stagione, infatti, i doriani erano a stretto contatto con la zona retrocessione, facendo temere il peggio ai propri tifosi. Alla fine il club si è risollevato, riuscendo addirittura ad arrivare ai play-off. Chissà dove sarebbe arrivato se avesse avuto un altro ritmo sin dall’inizio. Quello che più ha fatto discutere è stata la posizione di Andrea Pirlo, mai in discussione quando i risultati non arrivavano. Una rarità di questi tempi, altri avrebbero optato per l’esonero.

Lascia la Juve e va da Pirlo: colpo in casa Sampdoria!

Non solo ha mantenuto il posto durante la stagione ma è stato confermato anche per la nuova, segno di come la società nutra fiducia nell’ex centrocampista. La Sampdoria è attiva su tutti i livelli, vuole tornare ad essere protagonista. Sia per la squadra maschile che si preannuncia tra le protagoniste del prossimo torneo cadetto che per quella femminile, già attualmente in serie A.

La dirigenza doriana, infatti, sta formando la nuova squadra Women, che a differenza di quella maschile continua a militare in serie A. Col brivido, avendo partecipato alla poule salvezza nell’ultimo campionato. Non è comunque facile, trattandosi di dieci squadre che prendono parte al torneo. Ad ogni modo meglio non correre nessun tipo di rischio: la società è al lavoro per migliorare la rosa. E un elemento valido è stato scovato proprio in casa Juve.

Da qui l’interessamento per Roberta Aprile, portiere classe 2000, figlia dell’ex Palermo Luca Sebastiano. La cessione della ragazza è diventata realtà negli ultimi giorni, è stato definito l’accordo. Prima rinnoverà di un solo anno il suo contratto con la Juve fino al 2026, essendo in scadenza nel 2025. Poi si trasferirà in prestito secco in blucerchiato. I bianconeri sono già alla ricerca di una sostituta, probabilmente sarà presa dall’estero. Nei prossimi giorni si attende l’ufficialità.