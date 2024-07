Tolomei (Telelombardia): “Juventus squadra da rifondare. Ecco cosa mi risulta su Bremer” | ESCLUSIVO

La redazione di Juvelive ha avuto il piacere di intervistare il giornalista di ‘Telelombardia Guido Tolomei. Si è parlato di mercato e non solo

La redazione di Juvelive.it ha avuto il piacere di intervistare, direttamente, il giornalista di ‘Telelombardia’, Guido Tolomei. Si è parlato – chiaramente – di Juventus, del mercato ma non solo. Andiamo a scoprire di seguito cos’ha detto Tolomei sulle mosse della ‘Vecchia Signora’ e della sua nuova ‘pelle’ sotto la guida tecnica di Thiago Motta e del football director Cristiano Giuntoli. Una squadra con grande ambizioni e la voglia di tornare a vincere subito per fare differenza in Serie A ma anche in Europa.

Il mercato della Juventus: l’intervista a Guido Tolomei

La Juventus di Giuntoli-Motta sembra decisa a riprendersi lo scettro dei ‘Campioni d’Italia’, in caso di acquisto di Koopmeiners, potrebbe pensarci seriamente?

“Credo che per avere il quadro complessivo bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, in primis sentendo banalmente la conferenza di Motta. Poi bisognerà vedere le cessioni e se dovessero essercene di dolorose. Ad ogni modo, evidentemente i segnali ad oggi sono molto incoraggianti…”

La Juventus sta potenziando il centrocampo ma ha anche un occhio di riguardo per l’attacco: tenendo presente che Chiesa è sempre di più in forse, meglio puntare su un altro esterno o su pseudo fantasisti, consoni allo stile offensivo di Motta?

“Se arriveranno esterni anzichè trequartisti sarà perchè Motta ha chiesto degli esterni. I tempi di scollamento all’interno della società sono finiti, la rosa sarà costruita per l’idea di gioco del mister”.

La ‘rivoluzione’ è arrivata anche in difesa. Sando ha salutato. Tek dirà addio, idem De Sciglio, sembra -anche – Rugani e gli altri? Possibile l’addio anche di Bremer o i tifosi possono stare tranquilli?

“Mi risulta che Bremer sia uno dei 3 su cui Motta abbia chiesto rassicurazioni in fase di trattativa con Giuntoli. È anche vero però che mai come quest’anno chiunque abbia un cartellino appeso al collo (forse solo tranne Yildiz) e quello di Gleison è noto a tutti. Sappiamo come funzionano ormai queste, ci si riempie la bocca di parole, poi arriva qualcuno dall’estero che paga moneta… e vede cammello”.

La Juventus con un mercato al top, e con tutti gli obiettivi messi a segno (Calafiori a parte) dove può arrivare in Europa?

“Sono molto curioso di vedere come il calcio di Motta si approcci all’Europa che conta, sarà una novità anche per lui in questa sua evoluzione. Personalmente ho delle buone sensazioni, è un allenatore che mixa molto bene l’attenzione tattica alla libertà della fantasia, lavora su un equilibrio molto sottile ma assolutamente moderno e accattivante“.

Quale sarebbe, per te, l’acquisto ideale per ritornare agli albori dei tempi, quelli delle finali di Champions per intenderci, se dovessi indicarne uno soltanto e percorribile.

“La Juve è una squadra da rifondare, purtroppo non siamo più in quegli anni in cui mancava un solo giocatore per mettere la ciliegina sulla torta. Sono molto contento di quello che sto vedendo e sentendo ad oggi. Todibo è un ottimo prospetto in fase di impostazione, Sancho è un top player, Koopmeiners ha dimostrato di essere un maestro in Italia, mi aspetto qualcosa sui terzini (Yan Couto e/o Kadioglou su tutti) e poi capire chi rimarrà: la Juve l’anno prossimo facendo una stagione media/medio-alta farà almeno 60 partite, anche la panchina sarà fondamentale”.