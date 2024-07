Ultim’ora Sky, dai nerazzurri alla Juve: arriva un nuovo esterno offensivo

L’emittente satellitare lancia l’ultima indiscrezione di mercato: il club bianconero spinge forte per il giocatore nerazzurro

È un mercato intrigante, eccitante, ma che ancora produrrà altri ‘botti’ quello che uno scatenato Cristiano Giuntoli sta conducendo per garantire a Thiago Motta una rosa di altissimo spessore in vista della nuova stagione.

Con la spina Adrien Rabiot a tormentare ancora il sonno del dirigente bianconero e degli stessi tifosi, l’ex Ds del Napoli si è già cautelato con due colpi da novanta. Alla Continassa sono infatti arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram, per un centrocampo che, anche qualora dovesse partire il ‘Duca’, appare già di tutto rispetto.

Ovviamente si lavora alacremente anche sul fronte offensivo, sia in termini di possibili partenze eccellenti (Chiesa e Soulé su tutti) sia di prestigiosi arrivi, con Sancho e Greenwood in prima fila per vestirsi di bianconero tra qualche settimana. Non bisogna poi dimenticare di riempire il roster con giovani prospetti in grado di crescere al fianco di grandi campioni e, perché no, magari dare il loro contributo quando chiamati in causa. L’identikit risponde perfettamente al profilo di un giovane italo-francese reduce da un ottimo campionato disputato in cadetteria coi nerazzurri di Toscana.

Tramoni, la Juve spinge per il giovane corso

Curiosamente titolare dello stesso ruolo, ma sulla corsia opposta, del più famoso fratello, Lisandru Tramoni si è meritatamente guadagnato il suo spazio nell’altalenante ultima stagione del Pisa di Alberto Aquilani.

21 anni, piede mancino che preferisce, al pari del consanguineo Matteo, giocare a piede invertito, il nativo di Ajaccio si è imposto all’attenzione della ‘Vecchia Signora’, che ne vede le potenzialità per una sorta di nuovo piccolo Soulé. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera sarebbe a buon punto per chiudere l’operazione col Pisa, per un affare che inizialmente andrebbe ad aumentare il tasso tecnico della formazione Next Gen.

La presenza, sulla panchina della prima squadra, di un tecnico molto attento alla valorizzazione dei giovani come Thiago Motta potrebbe però presto dischiudere al classe 2003 le porte della Serie A. Molto, se non tutto, dipenderà da quanti e quali attaccanti comporranno il roster bianconero alla chiusura del mercato. Se davvero Giuntoli condurrà in porto l’operazione col club toscano, si tratterebbe di un altro tassello importante per il nuovo corso. Un giocatore in rapida ascesa migliorato anche grazie alla comune esperienza con Matteo, iniziata nel Cagliari e proseguita tra le fila del Pisa.