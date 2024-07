Verstappen via dalla Formula 1, assurda rivelazione poco fa

Rivelazione incredibile in Formula 1, cambia il futuro di Verstappen: può lasciare il mondo delle corse, cosa sta succedendo

Il mondo della Formula 1 potrebbe perdere, prima del previsto, uno dei suoi grandi protagonisti. O meglio, l’assoluto dominatore di questi ultimi anni, il tre volte campione del mondo (non così lontano dal quarto titolo consecutivo) Max Verstappen. Non è escluso, infatti, che per il futuro del pilota olandese ci siano piani diversi, e a quanto sembra non è assolutamente scontato che continuerà a correre tra due o tre anni.

Una rivelazione che ha del clamoroso e che è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, da chi nel mondo della Formula 1 conosce meglio il campione della Red Bull. Per quanto sia un assoluto “cannibale”, un fuoriclasse sempre affamato di vittorie, successi e record, Verstappen potrebbe infatti non essere interessato a rimanere all’interno del circus per così tanto tempo. Almeno questo è il pensiero di chi per primo ha scommesso su di lui e sul suo talento, portandolo in Red Bull e permettendogli di imporsi come uno dei piloti più forti di tutti i tempi: Helmut Marko, già al lavoro per trovare un suo erede nei prossimi anni. Anche se su una cosa è più che sicuro: “Trovare un nuovo Max è impossibile, lui è unico“.

Futuro Verstappen, le parole di Marko preoccupano i tifosi: l’addio alla Formula 1 è vicino

Le certezze riguardanti il futuro di Verstappen non sono molte. Sappiamo che ha un contratto fino al 2028 e che tutto fa pensare che possa rimanere alla guida della Red Bull fino alla scadenza. Non è detto però che tra due o tre anni avrà ancora voglia di correre.

Questo almeno è il pensiero di Helmut Marko. L’uomo che ha scoperto il talento del pilota olandese ha messo infatti in dubbio la sua volontà di continuare nel mondo della Formula 1 ancora a lungo.

“Non sono sicuro che Max correrà ancora tra due o tre anni“, ha spiegato il dirigente austriaco, aggiungendo: “Se sentirà che la Formula 1 non gli piacerà più, ci dirà senza problemi ‘grazie, ho finito’. Non si farà problemi“.

Questo non vuol dire, comunque, che smetterà di correre completamente. La competizione è infatti una passione troppo forte per un fuoriclasse come lui, e per Marko potrebbe cercare nuove emozioni e altri stimoli in corse differenti da quelle del circus della F1: “Credo che sogni di partecipare alla Le Mans“.

Parole chiarissime che accendono i riflettori su un tema, quello del futuro di Verstappen, troppo spesso dato per scontato. A questo punto per i suoi tifosi non resta che concentrarsi sul presente e godersi ogni suo attimo a bordo della Red Bull. Non è detto infatti che ci saranno ancora molte altre possibilità di vederlo alla guida di una monoposto di Formula 1. E per il circus sarebbe, ovviamente, una perdita gravissima, la più grave dai tempi dell’addio di Schumacher.