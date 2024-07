19 gol e 18 assist stagionali: boom Juve, arriva al posto di Koopmeiners

Operazione di disturbo di Giuntoli che ha deciso di fare un sondaggio per un giocatore che l’Atalanta ha messo nel mirino

Dopo aver chiuso tre colpi, Cristiano Giuntoli adesso deve prima cedere per poi assaltare gli altri due giocatori che sono nel mirino della Juventus. Il primo è un difensore, e così come vi abbiamo spiegato prima ormai la scelta è caduta su Todibo, l’altro è un centrocampista, quel Koopmeiners che l’Atalanta ha messo nel mirino appunto per cercare di sostituire l’olandese che è in uscita.

Lo sanno i bergamaschi che trattenerlo sarà difficile, ma la Juve dal proprio canto non ha nessuna intenzione di andare oltre i 40-45milioni di euro – second TuttoSport in edicola questa mattina – per il cartellino. La Dea al momento è ferma ai 60 di un paio di mesi fa, e siccome da quelle parti non hanno nessuna intenzione di svendere, allora è in atto quello che sembra un vero e proprio braccio di ferro.

La Juventus punta O’Riley

E sempre secondo il quotidiano torinese in edicola questa mattina, Giuntoli ha bussato alla porta del Celtic per chiedere informazioni su O’Riley, centrocampista offensivo degli scozzesi che ha chiuso l’annata con 19 gol e 18 assist. Una stagione clamorosa, con la Dea che lo ha messo nel mirino da un poco di tempo appunto pensandolo come sostituto dell’olandese.

Un’operazione di disturbo, anche per cercare di mettere un po’ di pressione alla squadra che il mese prossimo si giocherà contro il Real Madrid la Supercoppa Europea. Insomma, un Giuntoli scatenato, che continua a dettare i tempi del mercato. E che vuole chiudere in fretta tutti gli obiettivi che si è messo in testa.