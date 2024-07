Adieu Juve, Ibra lo porta al Milan per 35 milioni: i dettagli

I rossoneri provano a beffare la Juventus sul mercato, attenzione al colpo e alla cifra: lo scenario.

Terminato l’Europeo, le squadre di club iniziano a lavorare seriamente sul mercato prendendo spunto da ciò che è accaduto in Germania.

Una delle squadre maggiormente coinvolte è il Milan, il cui principale nome sul taccuino è quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo, fresco vincitore degli Europei con la Spagna con la fascia da capitano al braccio, piace molto al Milan che vorrebbe portarlo in rossonero come primo acquisto di questa sessione estiva. Per lui sarebbe pronto un quadriennale da cinque milioni di euro a stagione. Arriverebbe grazie al pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni di euro all’Atletico Madrid, dopo l’ok del giocatore arrivato qualche giorno prima della finale europea.

Il mercato rossonero, però, non si limita all’attaccante spagnolo. Nella lista ci sarebbero almeno altri tre nomi. Innanzitutto Fofana, in cima alla lista dei centrocampisti, con il quale il Milan ha già un accordo di massima. Poi Emerson Royal per il ruolo di laterale destro e, infine, Pavlovic per la difesa come sostituto di Kjaer. Attenzione, però, perchè in difesa i rossoneri potrebbero pensare di stravolgere tutto.

Mercato Milan, si pensa ad un colpo in difesa ma è anche sulla lista della Juventus

La difesa del Milan rischia di subire uno scossone. In particolare, Tomori e Thiaw sono nel mirino del Newcastle, ma la dirigenza rossonera non sembra intenzionata a cederli, ovviamente a meno di offerte irrinunciabili.

Qualora queste dovessero arrivare il Milan deve farsi trovare pronto a sostituire il difensore uscente, ed ecco che subentra la figura di Zlatan Ibrahimovic. Il consigliere ufficiale del Milan avrebbe già in mente un nome che, inoltre, andrebbe a togliere un’opportunità alla Juventus.

Si tratta di Jean-Claire Todibo, difensore francese classe 1999 in forza al Nizza. Giuntoli lo avrebbe messo nel mirino soprattutto in virtù degli ottimi rapporti con la società francese, ma il Milan starebbe pensando di subentrare per strapparlo ai bianconeri. Todibo ha disputato 33 partite nella scorsa stagione, mettendo a referto tre assist ma, soprattutto, solo tre ammonizioni ed un cartellino rosso. Carta d’identità di un difensore affidabile. Attenzione, però, perchè la sua valutazione è superiore ai 35 milioni di euro, cifre raggiungibili, sia dalla Juve che dal Milan, solo in caso di cessione.