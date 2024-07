Altro che Inter, ha già trovato l’accordo con la Juventus: arriva gratis

Altro che Inter, è Juve. Siamo soltanto a metà luglio eppure la sfida infinita tra Juventus ed Inter è già iniziata. Il terreno di gioco è il mercato.

Lo aspettano tutti al varco. E’ l’estate di Cristiano Giuntoli. Sta nascendo la sua Juventus, modellata secondo il suo credo calcistico. E’ passato esattamente un anno dal suo arrivo. Un anno dove il direttore tecnico bianconero ha potuto studiare, osservandolo da dentro, quotidianamente, il mondo Juventus.

Le conclusioni che ne ha tratto si stanno vedendo, e si vedranno, da qui al prossimo 30 agosto, termine ultimo del mercato. La prima scelta è datata inizio 2024 e porta il nome di Thiago Motta. Se John Elkann ha affidato la costruzione della nuova Juventus a Cristiano Giuntoli, Cristiano Giuntoli ha scelto colui che dovrà ‘metterla in strada’ per inseguire l’unica cosa che conta: la vittoria. Sono le settimane in cui sta prendendo forma la Juventus che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2024-2025. Accanto alle prime uscite, ecco i primi volti nuovi sbarcati alla Continassa. Per uno che entra, un altro deve uscire. E’ la regola. E’ l’assoluta necessità. Per questo si vagliano opportunità che possano permettere anche un risparmio in termini economici. Fermo restando la qualità e l’affidabilità del profilo prescelto.

Un’opportunità chiamata Sergi Roberto

Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Michele Di Gregorio. Sono i tre grandi colpi fin qui assestati da Cristiano Giuntoli. Ma la nuova Juventus sta muovendo soltanto i suoi primi passi.

Tre colpi importanti, e dai notevoli costi. Non potranno essere tutti così i colpi futuri. Un grande colpo, ma con un costo sensibilmente minore, potrebbe venire dalla Spagna. E’ elnacional.cat a farci sapere come il cambio di panchina in seno al Barcellona ha già portato serie conseguenze. Le ha portate sicuramente a Sergi Roberto, che non ha rinnovato con il club blaugrana il suo contratto scaduto il 30 giugno scorso. Pedina spesso presente nell’undici titolare di Xavi, il 32 enne difensore-centrocampista spagnolo è stato letteralmente scaricato dal nuovo tecnico del Barcellona, il tedesco Hans-Dieter Flick. Gli Stati Uniti o l’Oriente, Qatar o Arabia Saudita, nel futuro di Sergi Roberto. Beppe Marotta ha chiesto informazioni per portarlo a zero alla Pinetina. Ora, però, è forte l’interesse della Juventus. Thiago Motta gradirebbe moltissimo la presenza in rosa di un profilo della qualità, della versatilità e dell’esperienza di Sergi Roberto. Cristiano Giuntoli è sul pezzo ed il giocatore spagnolo metterebbe via volentieri le altre opzioni pur di arrivare alla Juventus.

Serie A, Champions League e Mondiale per Club. Sono queste le ‘sfide’ per Sergi Roberto. Stati Uniti ed Oriente possono attendere.