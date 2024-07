Gianluca Vialli, retroscena straziante: scoppiano tutti in lacrime

A più di un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, tutti sono scoppiati in lacrime quando hanno letto un messaggio che riguarda l’ex centravanti della Juventus

Gianluca Vialli è morto il 5 gennaio del 2023, dopo aver combattuto a lungo contro un male che, purtroppo, ha avuto la meglio su uno degli attaccanti italiani più forti di tutti i tempi.

Campione dentro e fuori dal campo, Vialli è stato un vero e proprio esempio per tutti coloro che l’hanno conosciuto, ma non solo. Prove ne siano i tanti messaggi intimi e commossi che sui social richiamano continuamente al calciatore e all’uomo che è stato. Un vero e proprio guerriero che, alla fine, si è dovuto inchinare solo al cospetto di un mostro più grande di lui. Nelle ultime ore, un suo ex compagno di squadra in nazionale ha ricordato un messaggio inviato da Gianluca Vialli poco prima di esalare l’ultimo respiro. Un messaggio toccante, sentito e commosso che, come prevedibile, ha immediatamente avuto grande cassa di risonanza.

Il messaggio di Vialli nella chat ‘Notti magiche’

I calciatori che hanno conquistato il terzo posto al mondiale del 1990 hanno una chat, intitolata ‘Notti magiche’, seguendo la scia della colonna sonora di quell’estate, ancora oggi molto in voga quando gioca la nostra nazionale. Anche Gianluca Vialli, avendo fatto parte di quella rosa, era in questa chat e partecipava in maniera molto attiva, scambiando diverse battute con i suoi ex compagni di squadra. Uno di questi è Riccardo Ferri, che ha ricordato Vialli in maniera molto tenera.

Ecco un breve estratto delle parole rilasciate al Corriere dello Sport dall’ex difensore dell’Inter: “Ci sentivamo per gli auguri o in occasione di un evento. Il 22 dicembre quando c’è stato il compleanno di Beppe Bergomi, Gianluca è rimasto in silenzio e allora abbiamo capito…”. Ferri ha evidenziato il desiderio di Gianluca Vialli di accompagnare le figlie all’altare e di pensare spesso al suo ex compagno di nazionale.

“Mancherà al calcio italiano e credo ci sia stato molto di Vialli nella vittoria del 2021. Non riuscirà a portare le figlie all’altare, ma le sue ragazze hanno ereditato grandi insegnamenti dal loro papà”, ha concluso Riccardo Ferri, evidentemente commosso dal ricordo dell’ex centravanti della Sampdoria. Il 9 luglio del 2024, Gianluca Vialli avrebbe compiuto sessanta anni.