Douglas Luiz-Juve, colpo di scena inatteso: quasi nessuno ci crede

C’è un colpo di scena dopo l’arrivo di Douglas Luiz alla Juve: quasi nessuno può credere a quello che ha detto

Il calciomercato della Juve è assolutamente scoppiettante in questa fase e si basa sull’arrivo di calciatori nel pieno della carriera e subito pronti a dare il loro contributo. Ora Cristiano Giuntoli si sta concentrando sulla difesa, ma prima ha dato un’impronta importante alla costruzione del gioco e del centrocampo.

Il primo ad arrivare è stato Douglas Luiz: il 26enne brasiliano ha dimostrato tutte le sue qualità con la maglia dell’Aston Villa, organizzando il gioco e facendosi trovare sempre pronto in zona gol e assist. Thiago Motta potrebbe usarlo praticamente in tutti e tre i ruoli centrali, sfruttando la sua capacità in copertura e poi quella di proporsi sulla trequarti, dove in Italia potrebbe essere assolutamente letale.

Il brasiliano è reduce da una Copa America poco convincente, un po’ come tutto il Brasile, ma ha dalla sua parte tutte le doti necessarie per emergere ed essere un riferimento per la Juve che verrà, anche per quello che chiedere il nuovo allenatore di Madama in quella porzione di campo. In molti sono assolutamente contenti del suo acquisto, per cui i bianconeri hanno destinato un buon budget dell’attuale calciomercato, ma c’è anche chi è assolutamente convinto che possa essere decisivo già al suo primo anno per portare in cascina nuovi titoli.

Douglas Luiz colpo scudetto: le parole del grande ex

Delle gerarchie in vetta per il prossimo campionato e dell’arrivo di Douglas Luiz, ne ha parlato Vincenzo Iaquinta, grande ex attaccante bianconero che è diventato anche campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha subito promosso il suo arrivo: “È nazionale brasiliano e in Premier ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna”.

E a chi gli ha chiesto se possa essere un nuovo Diego, il trequartista che la Juve acquistò dal Werder Brema, ha risposto: “Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento. Purtroppo, dopo un ottimo inizio, non riuscì a mostrare tutto il talento che aveva alla Juventus. Ma il giocatore non si discute“.

Iaquinta ha citato anche gli esempi di Tiago e Felipe Melo, cioè calciatori che sicuramente avevano doti molto importanti, ma che non sono riusciti a metterle in evidenza in Italia. La speranza dei tifosi della Juve è che Douglas Luiz non sia un altro di questi e che possa portare, invece, Madama ai livelli che merita.