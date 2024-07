“Fa male”, tifosi della Juve impietriti: si ritira un grande campione

L’ex asso bianconero ha deciso: tifosi della Juventus a bocca aperta per la decisione

Mentre i tifosi della Juventus hanno gli occhi puntati su Thiago Motta e sui suoi metodi di allenamento decisamente differenti rispetto a quelli di Massimiliano Allegri, arrivano le dichiarazioni di un ex calciatore bianconero, che a dirla tutta non ha lasciato un buon ricordo.

Parliamo di un momento diverso, di due anni fa, di quando la Juventus faticava a imporre la propria identità in giro per l’Italia e per l’Europa. Due stagioni fa avvenne anche l’evento che ha stravolto l’amministrazione bianconera, vale a dire l’inizio del caos plusvalenze che portò alle dimissioni gli allora vertici del club.

Di quella Juventus faceva parte anche Àngel Di Maria, di certo un calciatore straordinario che però non ha mai mostrato il suo vero volto a Torino. A distanza di due anni pieni dal suo addio, il campione di Rosario ha definitivamente salutato la sua amata nazionale argentina. Per lui 15 anni lunghissimi e pieni di soddisfazioni.

Di Maria saluta la nazionale argentina dopo quindici anni

Àngel Di Maria ha deciso che lascerà la propria nazionale al termine della Copa America. Una decisione che in realtà era già nota da diverso tempo, ma che assume ora un’importanza degna di nota.

Certo, l’argentino a Torino non ha mostrato il suo volto migliore, ma nonostante questo tale notizia fa molto male ai tifosi bianconeri che lo hanno idolatrato per dodici mesi. L’esterno di Rosario, con i colori dell’albiceleste addosso, ha disegnato magie indimenticabili, reti che hanno fatto la storia come quella che al 36′ del primo tempo castigò la Francia in Qatar.

Intervistato dal quotidiano francese Equipe, l’ex numero 22 bianconero ha parlato a cuore aperto della fine della sua avventura con la nazionale, sottolineando che a 36 anni è giusto dire basta: “Ho dato tutto per l’Argentina per quindici anni, molti giovani giocatori meritano la possibilità di indossare questa maglia“.

“Fa male – continua il calciatore al momento svincolato – ma la mia decisione ormai è presa, dopo tutto quello che ho ottenuto con la nazionale, oggi ho la tranquillità di dire addio”. Di Maria lascia un’eredità imponente: con la maglia dei sudamericani ha messo a referto 144 partite e 31 reti, oltre a vincere una Copa America (2021) e una Coppa del Mondo (2022). A livello giovanile ha invece vinto un Oro olimpico (Pechino 2008) e un Mondiale U20 (Canada 2007).