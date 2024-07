Juve, addio definitivo: va al Borussia Dortmund per 20 milioni

Il calciomercato della Juventus è stato fin qui molto soddisfacente per i tifosi bianconeri: ora arriva però un imprevisto che cambia tutto.

Quando siamo giunti oltre la metà del mese di luglio, la Juventus continua ad essere la squadra italiana che per molti tifosi e anche altri addetti ai lavori, si sta muovendo meglio in sede di mercato. Il club bianconero è riuscito fin qui a mettere a segno degli acquisti importanti come il rinnovamento del centrocampo visti i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram oltre all’ottimo innesto di Michele Di Gregorio in porta.

Tutto merito del direttore bianconero Cristiano Giuntoli che sta conducendo un’ottima campagna acquisti con i suoi collaboratori. Tuttavia proprio in queste ore è emerso un imprevisto che rischia di mettere il bastone tra le ruote al lavoro degli uomini di mercato della Vecchia Signora e la “colpa” è di una mossa eseguita dalla squadra finalista di Champions League che ha perso contro il Real Madrid, vale a dire il Borussia Dortmund.

La Juve segue Yan Couto per la fascia destra: attenzione però al forte inserimento del Borussia Dortmund

Come noto già da tempo la Juventus, dopo aver fatto ottimi colpi per la mediana e la porta, ora vorrebbe inserire ancora qualche nuova pedina in attacco e sulle corsie esterne di difesa. Per quest’ultima necessità una delle piste prese in considerazione da Giuntoli è quella che porta a Yan Couto. Si tratta di un terzino destro brasiliano molto giovane essendo un classe 2002 che ha ben impressionato tutti nelle ultime due stagioni in cui ha giocato in prestito col Girona.

Yan Couto in Spagna ha dimostrato di essere un ottimo giocatore soprattutto in fase di spinta perché è dotato di ottima tecnica e buon dribbling oltre a fornire spesso dei cross buoni per gli attaccanti in area. La Juve però per riuscire a mettere le mani sul brasiliano dovrà fare i conti con la concorrenza del Borussia Dortmund.

Il club tedesco, secondo le ultime voci di mercato, pare infatti intenzionato a presentarsi dal Manchester City (squadra proprietaria del cartellino di Yan Couto) con una proposta da circa 20 milioni di euro. In questo modo i gialloneri puntano ad ottenere un accordo con gli inglesi e riuscire a battere la concorrenza della Juve nella corsa a questo talentuoso terzino destro. In caso di fumata bianca, Giuntoli dovrebbe quindi mettersi a cercare delle nuove alternative.