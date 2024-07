Juve cannibale, soldi più una contropartita per il gioiellino della Serie A

La Juventus scatenata sul mercato. Giuntoli ha messo nel mirino una delle rivelazioni della scorsa edizione del campionato.

Continua a restare vigile sul mercato la Juventus, intenzionata ad allestire una rosa maggiormente profonda rispetto alla scorsa annata. Le partite da giocare, alla luce del ritorno in Champions League e della qualificazione al Mondiale per club, saranno numerose: da qui la volontà di Cristiano Giuntoli di avere, in ogni ruolo, almeno due giocatori di alto livello capaci di garantire le dovute garanzie a Thiago Motta.

Il manager, in questi giorni, risulta impegnato su più fronti. I riflettori, ad esempio, sono puntati su Teun Koopmeiners autore di 15 reti e 7 assist nelle 51 apparizioni totalizzate con indosso la maglia dell’Atalanta. La Dea non ha chiuso all’idea di cederlo e, per cautelarsi, ha già provveduto a regalare a Gian Piero Gasperini un adeguato sostituto dell’olandese, ovvero Marco Brescianini. In cambio, però, vuole 60 milioni. Cifra, questa, ritenuta eccessiva dal direttore sportivo che preferirebbe non andare oltre quota 45.

I contatti tra le parti sono destinati a proseguire, con la Vecchia Signora che tornerà all’assalto dopo aver concretizzato le cessioni di Matias Soulé e di Dean Huijsen. L’argentino è conteso dal Leicester e dalla Roma mentre il classe 2005 piace sia al Paris Saint Germain che al Borussia Dortmund. Nel mirino della Juve c’è poi una delle principali rivelazioni dell’ultima edizione della Serie A. Parliamo di Patrick Dorgu, colonna portante del Lecce a cui è legato fino al 2027.

Juventus, Giuntoli scatenato: vuole il gioiellino della Serie A

Il 19enne danese, nella stagione conclusasi a maggio, è sceso in campo 34 volte (20 da titolare) “condite” da due reti ed un assist dimostrando di essere pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi. Giuntoli e Motta lo stimano molto per la sua propensione a sganciarsi e la capacità di ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco: di professione terzino sinistro, all’occorrenza può giocare pure nella posizione di esterno sulla stessa corsia ed ala in un tridente offensivo.

Il Lecce, dal canto suo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno 10 milioni per assicurarsi le prestazioni di Dorgu. Giuntoli si è iscritto alla corsa e, in sede di trattativa, proverà ad inserire un talento in rampa di lancio di proprietà bianconera in modo tale da ridurre l’esborso economico. Ai salentini, in particolare, verrà proposto Facundo Gonzalez reduce dall’ottima esperienza vissuta in Serie B alla Sampdoria.

L’ex Valencia è rientrato dal prestito ed è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Le chance che il colpo riesca sono alte: il Lecce infatti, dopo aver ceduto Marin Pongracic al Rennes, è alla ricerca proprio di un centrale strutturato fisicamente.