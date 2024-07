Spalletti via dalla Nazionale, clamoroso annuncio: al suo posto un ex Juve

Luciano Spalletti è pronto a lasciare la Nazionale? Arriva un clamoroso annuncio sul futuro del CT, al suo posto possibile un ex Juve

Non è stata una spedizione felice quella dell’Italia in Germania per Euro 2024. I campioni in carica si sono sciolti come neve al sole, abdicando fin troppo presto il titolo conquistato tre anni fa. La selezione allenata da Luciano Spalletti non è riuscita a mostrare nulla di ciò che storicamente ci contraddistingue. In molti sono finiti sul banco degli imputati, a partire naturalmente dallo stesso CT.

Nella conferenza stampa congiunta con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il giorno dopo la brutta partita con la Svizzera e la seguente eliminazione, si era fatto chiarezza sul futuro della Nazionale. Tutti restavano al proprio posto, niente dimissioni con Spalletti pronto a giocarsi tutto verso il Mondiale in programma tra due anni. Le voci fuori dal coro, però, erano e continuano ad essere in molte. Tanti vogliono l’addio dell’attuale CT, Spalletti via dalla Nazionale è diventata volontà quasi popolare. Intanto è arrivato un annuncio.

Spalletti lascia l’Italia? L’incredibile annuncio sul CT

La giornalista Paola Ferrari, infatti, è intervenuta sull’argomento a “Il Giornale”, dicendo la sua sul flop della Nazionale ad Euro2024. Anche secondo la collega non ci sarebbero dubbi su cosa fare per la panchina.

“Spalletti dovrebbe farsi da parte” entra così a gamba tesa la Ferrari. Che poi continua: “Tutti hanno visto una squadra senza cuore, mi è sembrato di assistere ad un film horror. Luciano è un grande allenatore ma con un carattere complicato. Ha fallito dal punto di vista tecnico-tattico e non è riuscito a creare un gruppo coeso”. Piovono critiche, insomma, sull’attuale CT. Spalletti è stato praticamente asfaltato dalla giornalista che se fosse per lei non avrebbe dubbi su cosa fare. “Così rischiamo di restare fuori dai Mondiali per la terza volta di fila“, è il laconico commento.

A chi affidare la panchina? La collega fa il nome di tre possibili successori di Spalletti. C’è una particolarità che accomuna questi tre nomi: sono tutti ex Juve. “Farei di tutto per cercare di riportare in Italia Ancelotti e dargli l’incarico di CT”. Peccato che il tecnico di Reggiolo stia benissimo a Madrid e ha già fatto sapere più volte in passato di non essere interessato ad allenare una Nazionale.

“Se proprio non fosse possibile arrivare ad Ancelotti allora dico Allegri o Ranieri. Mi piacciono molto anche loro. Bisogna puntare sui giovani, c’è bisogno di qualcuno che sappia cosa fare, serve chiarezza anche ai vertici del governo del calcio italiano” è la chiosa da parte della giornalista.