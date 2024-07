Ufficiale Sinner, l’ultimo aggiornamento allarma i suoi fan: cambia tutto

Allarme per i tifosi di Jannik Sinner, arriva la notizia che nessuno poteva immaginare: cambiano gli scenari, cosa sta succedendo

C’era una volta Jannik Sinner, il dominatore assoluto del circuito ATP nel 2024. Un campione senza macchia e senza paura che oggi sembra essere scomparso. O meglio, sembra essere stato virtualmente superato da un campione altrettanto talentuoso e forse ancora più famelico. Se fino al Roland Garros Jannik quest’anno non sembrava aver avuto rivali, da Parigi in avanti è chiaro che Alcaraz si conferma come il suo rivale numero uno. E questo mette concretamente a rischio la sua prima posizione mondiale.

Con la doppietta Parigi-Londra, in un attimo Carlitos ha raddoppiato il numero degli Slam messi in bacheca, lasciando Sinner ben distante a quota 1. Un campanellino d’allarme per Sinner, che da qui in avanti avrà parecchi punti da difendere nel ranking, oltre a dei Giochi olimpici da disputare con la pressione di dover portare almeno una medaglia alla squadra azzurra, che molte speranze quest’anno ripone in lui.

A rendere il momento ancora più delicato è arrivata, però, nelle ultime ore un’altra notizia preoccupante. Una vera batosta per tutti i suoi tifosi. L’ultimo aggiornamento cambia infatti le prospettive e mette seriamente a rischio il suo primato già dalle prossime settimane.

Sinner, adesso si fa dura: cambiano gli scenari, scatta l’allarme tra i fan

Sarà un’estate particolarmente impegnativa per Jannik, che non a caso ha scelto di staccare la spina dopo Wimbledon per poter ricaricare le batterie in vista di una serie di appuntamenti particolarmente delicati.

Subito dopo le Olimpiadi, il fuoriclasse altoatesino sarà infatti chiamato a difendere il suo primo Masters 1000, conquistato lo scorso anno in Canada. Dal 6 al 12 agosto è in programma il Canadian Open a Montreal, e in quell’occasione Sinner dovrà difendersi dall’assalto di avversari a dir poco famelici, pronti a mettergli ulteriore pressione e a strappargli il titolo, per rosicchiare altri punti in classifica.

Per quanto manchino ancora diverse settimane, e gli appuntamenti olimpici possano far cambiare i programmi da un momento all’altro ai migliori giocatori del circuito, l’entry list attualmente diffusa è infatti un vero incubo per Sinner e tutti i suoi fan.

Sono in questo momento iscritti al Masters 1000 tutti i più forti del circuito. C’è Novak Djokovic, assente in Canada dal lontano 2018. Presente ovviamente Carlos Alcaraz, così come il campione di Roma, Alexander Zverev, e Daniil Medvedev, fresco di vittoria su Sinner a Wimbledon. Ma non mancheranno anche il nostro Lorenzo Musetti e Alex De Minaur, lo scorso anno finalista proprio contro Sinner.

Sulla carta riuscire a confermare il titolo non sarà quindi un’impresa facile per Jannik, che stavolta potrebbe augurarsi di trovare quantomeno un tabellone più favorevole rispetto a quello, ostico, che ha dovuto affrontare a Wimbledon. Ma ci si penserà più avanti. In questo momento il primo obiettivo deve essere Parigi. Un appuntamento storico che gli italiani attendono da tre lunghi anni, da quella rinuncia a Tokyo nel 2021 che fece tanto rumore, e che oggi sembra essere stata completamente sepolta dagli storici risultati degli ultimi mesi.