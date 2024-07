Calciomercato Juventus, nuova mazzata: trattativa naufragata

Calciomercato Juventus, nuova mazzata per Giuntoli: trattativa al momento al punto morto. La situazione

Alla ricerca dell’esterno. Sembra proprio essere questo l’obiettivo della Juventus nelle prossime settimane di mercato, con Giuntoli che come sappiamo sta cercando un giocatore offensivo che possa aiutare Thiago Motta in quello che probabilmente sarà il 4-2-3-1 che il tecnico disegnerà per la prossima stagione.

I profili seguiti sono diversi, ma prima c’è anche da capire chi sarà il sacrificato in uscita. Come ampiamente riportato la Juventus, anche per via del contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, vorrebbe cedere Federico Chiesa. Ma il giocatore, anche per via del matrimonio programmato per sabato 20, non ha ancora preso una decisione. Ci sarebbe anche Soulé, è vero, ma di offerte ritenute soddisfacenti per l’argentino non ne sono arrivate. E quindi non si può affondare il colpo né su Adeyemi e nemmeno, soprattutto, per Sancho. A spiegare la situazione ci ha pensato il giornalista che segue la Juve da vicino, Momblano.

Calciomercato Juventus, la situazione Sancho

“Risulterebbe una nuova presa di posizione della Juve per Sancho: la Juve avrebbe ritenuto in questa fase di non tener fermo Sancho alla promessa reciproca, dicendo sostanzialmente al giocatore: ’Noi non possiamo andare a chiudere l’operazione’. Non penso sia una situazione tattica nei confronti dello United. Ci sono altre priorità.

E poi, lo stesso Momblano, ha continuato in questo modo: “Vediamo quale sia la posizione di Sancho nei prossimi 15-20 giorni. Situazione chiara di stand-by. Non escludo che possa esserci stata una sollecitazione da parte di Sancho e del suo entourage da parte di una nuova realtà”. Insomma, mentre il giocatore ha ripreso ad allenarsi con i Red Devils, appare chiaro che la situazione è tutta in divenire.