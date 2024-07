Dalla Nazionale spagnola alla Juve, 35 milioni per il campione d’Europa

Ci sono delle notizie sul calciomercato della Juventus. Nuove voci e filo diretto con la Spagna, ecco cosa sta succedendo

Per rinforzare la Juventus, aggiungere qualità alla rosa di Thiago Motta, Giuntoli guarda ai neo Campioni d’Europa della Spagna. Ecco le ultimissime di calciomercato in merito al nuovo obiettivo di mercato della Vecchia Signora, che ha preso in seria considerazione l’ipotesi di portare a Torino uno dei protagonisti degli ultimi Europei.

Arrivano aggiornamenti di mercato riguardo la Juventus. I bianconeri sono sempre più protagonisti di questa sessione estiva 2024. La società sta lavorando su tutti i fronti, entrate e uscite, ed è ha messo nel mirino una serie di giocatori importanti che possono migliorare di tanto il livello qualitativo della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Riguardo il centrocampo, arrivano delle nuove novità di mercato. Dopo Douglas Luiz e Thuram, infatti, i bianconeri sono pronti a chiudere per un altro giocatore, proveniente dalla Spagna. Il Campione d’Europa, infatti, è diventato un obiettivo di mercato della Vecchia Signora, che vuole sfruttare la situazione contrattuale del giocatore per portarlo alla Juventus in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus: svolta a sorpresa, può arrivare subito

Prima di procedere, ovviamente, la Juventus ha la necessità di piazzare alcuni esuberi e soprattutto incassare. Intanto, a Cristiano Giuntoli le idee non mancano: il football director bianconero, infatti, ha già individuato il nuovo rinforzo da prendere per il centrocampo. Si tratta di un giocatore forte, che già in passato è stato nel mirino dei bianconeri. Giovane e di qualità, ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche nel campionato italiano.

La Juve è sempre interessata al centrocampista Mikel Merino, protagonista agli Europei con la maglia della Spagna. Di proprietà della Real Sociedad, il calciatore ha una valutazione di circa 45 milioni di euro. Ma il club spagnolo potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore, intorno ai 35, considerando che il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Per il momento, infatti, non ha aperto le porte ad un rinnovo ed ecco che ad approfittare dell’occasione può essere proprio Cristiano Giuntoli, che può completare il centrocampo e portare alla Juventus Mikel Merino ad un prezzo di saldo.