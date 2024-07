Decisione UFFICIALE, la panchina di una big a Max Allegri: tutto vero

Massimiliano Allegri può tornare presto in panchina, decisione lampo e possibile chiamata all’ex tecnico della Juventus

Sono stati tre anni molto duri per la Juventus e per Allegri, quelli del secondo ciclo del livornese in bianconero. Assai avari di soddisfazioni rispetto alle premesse e con tante difficoltà inattese. Sfociate nelle tensioni dell’ultimo periodo e nella separazione burrascosa, ricomposta poi parzialmente in un secondo momento, per non sporcare il ricordo di una esperienza condivisa comunque importante.

L’allenatore toscano è stato duramente criticato per la sua visione calcistica ritenuta antiquata e non al passo con i tempi, ma non si possono mettere in dubbio la sua esperienza, la sua preparazione, la sua capacità di gestione del gruppo e i risultati importanti ottenuti in una carriera comunque di successo. Ecco perché di sicuro presto lo vedremo di nuovo all’opera su una panchina importante.

Dopo l’addio alla Juventus, Allegri per il momento si riposa e osserva la situazione. Attualmente, nessuna proposta di livello gli è pervenuta, ma non è detto che nel corso della stagione non possa liberarsi qualche panchina eccellente. A questo proposito, occhio a un possibile esonero che potrebbe aprirgli porte insperate.

Allegri sulla panchina dell’Inghilterra: si pensa al dopo Southgate

Sulla graticola, in questi giorni, ci è finito Gareth Southgate. Il Ct della nazionale inglese non è riuscito, purtroppo, a condurre in porto la missione. Ancora una volta, l’Inghilterra deve rinviare l’appuntamento con il suo primo titolo europeo.

Pur faticando e sbuffando, l’Inghilterra era giunta alla seconda finale consecutiva dopo quella con l’Italia di tre anni fa. Nuovamente, però, il verdetto è stato sfavorevole. Il 2-1 nei minuti finali di Oyarzabal ha regalato il quarto Europeo alla Spagna, che adesso guida l’albo d’oro, e ha sprofondato nella disperazione i britannici.

A Southgate si rimproverava un atteggiamento troppo rinunciatario in finale, in generale l’incapacità di dare un gioco sempre brillante a una nazionale che sta esprimendo una delle sue migliori generazioni calcistiche di sempre. Lo testimoniano, per l’appunto, le due finali europee di fila e la semifinale ai Mondiali del 2018. Ma il fatto che il traguardo finale sia stato sempre mancato pesa, e non potrebbe essere altrimenti. La decisione dell’ormai ex CT dei Tre Leoni non è tardata ad arrivare: Southgate si è dimesso. La federazione potrebbe pensare ad Allegri per rimpiazzarlo, affidandosi a un tecnico di grande esperienza internazionale.