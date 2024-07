Sfiorata la tragedia nel motorsport: scontro improvviso e grande paura

Passerà alla storia come uno degli incidenti più spaventosi del mortorsport: l’impatto coinvolge quattro vetture e si sfiora la tragedia

Il mortsport è spettacolo e vetrina tecnologica ma è anche adrenalina collegata al pericolo: la tragedia è sempre dietro l’angolo. O, per usare un’espressione retoricamente più pertinente, dietro la curva. La velocità implica sempre situazioni rischiose, e non sono rari gli incidenti. Con le auto, con le moto e anche nella motonautica, gli scontri, i gusti più critici e gli infortuni non sono episodi sporadici.

Ne sanno qualcosa i fan dell’IndyCar Series. Qualche giorno fa, durante la corsa sullo short track di Newton nello Stato americano dell’Iowa, c’è infatti stato un grave incidente che ha coinvolto quattro vetture. La dinamica ha spaventato tutti i presenti e i video relativi all’incidente hanno già fatto il giro del mondo.

Che cos’è successo? Tutto nasce da una collisione fra il muso della vettura pilotata da Ray Bobb e il retro della Arrow McLaren di Alexander Rossi. Da qui si è sviluppato uno degli incidenti più impressionati degli ultimi anni.

La corsa di motorsport, stavolta, poteva finire davvero in tragedia. Se non ci sono state vittime è solo grazie all’aeroscreen. Si tratta di un dispositivo di sicurezza adottato a partire dal 2020 nella IndyCar Series. Dopo l’impatto, l’auto di Robb si è alzata e si è capovolta piroettando in area. Rossi, invece, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro le barriere di protezione. Dietro di loro, anche Ed Carpenter e Kule Kirkwood sono stati coinvolti.

A spaventarsi di più è stato Ray Robb, che ha letteralmente spiccato il volo, ma anche gli altri tre se la sono vista brutta. Per fortuna, nessuno dei quattro piloti ha riportato ferite. Rossi ha dichiarato alla ESPN di non aver capito come e perché è stato colpito. Tutte e quattro le macchine erano in pratica senza carburante.

La vettura di Rossi era infatti rimasta senza carburante all’uscita della curva 2 dell’ultimo giro della gara. Ma Robb ha provato a sorpassare Rossi all’interno, urtandolo con la parte anteriore destra della sua Chevrolet.

A look at the multi-car incident on the final lap at @IowaSpeedway.

Alexander Rossi, Ed Carpenter and Kyle Kirkwood have been seen and released. pic.twitter.com/EWvkQFSbhZ

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 14, 2024