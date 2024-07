Ultimatum Juventus, offerta accettata per Chiesa: ecco cosa sta succedendo

Ultimatum Juventus, offerta accettata per Chiesa e c’è anche una deadline. Entro quella si saprà il futuro

Federico Chiesa non ha ancora sciolto i propri dubbi. E la Juve inizia quasi a spazientirsi. Adesso come sappiamo il giocatore è in vacanza in vista anche del matrimonio di sabato, però secondo le informazioni che sono state riportate da Angelo Mangiante, Giuntoli ha dato una sorta di ultimatum al giocatore.

Il giornalista di Sky, oggi pomeriggio, è intervenuto a Radio Manà Manà Sport, un’emittente capitolina con un palinsesto solamente sulla squadra allenata da Daniele De Rossi. Ecco quello che ha detto l’inviato della tv satellitare. “Parlo di fonti sicure dentro la Juventus, autorevoli, da parte della società. Aspettano fino a fine mese per capire quello che sarà il futuro di Chiesa. Non andranno oltre, in un senso o nell’altro. Tra due settimana si farà il punto e si deciderà il suo futuro. Potrebbe anche rimanere alla Juve e fa un anno lì per andare via a zero o i presupposti per un rinnovo. La trattativa tra Roma e Juve per Chiesa non è un problema, la Roma ai 20 milioni può arrivare e alla Juve va bene che si chiuda con la Roma, i rapporti sono buoni, certificati a gennaio con Hujsen”.