Accordo anticipato con Vlahovic: ha comunicato tutto alla Juve

Dusan Vlahovic non vede l’ora di tornare a lavoro a Torino. Anticipato il tutto. Comunicato alla Juventus

La sensazione, almeno stando a quello che si vede dentro la Continassa, o almeno dalle immagini che il club manda ogni giorno per fare il recap della seduta di allenamento, è che dentro il centro sportivo bianconero si respiri un’aria nuova.

Certo, ancora è assolutamente presto per dare certezze, e questa è solamente una sensazione. Che se volete può tranquillamente essere confermata da quella che è la decisione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che come abbiamo visto dalle molteplici storie pubblicate sul proprio profilo Instagram si sta allenando anche in vacanza, ha deciso – come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese – di tagliare con il tempo di riposo per mettersi subito, e in anticipo, a disposizione di Thiago Motta.

Vlahovic anticipa il rientro dalle vacanze

“Sarà in città già domani, venerdì mattina farà le visite e dunque il primo allenamento con Thiago Motta alla Continassa“. Insomma, Dusan non vede davvero l’ora di rimettersi a lavorare con i compagni per preparare al meglio la prossima stagione e lo farà in anticipo, come detto, perché vuole dimostrare tutto il suo valore dopo un’annata decisamente passata tra molte polemiche.

Sarà lui a guidare l’attacco della Juve l’anno prossimo. Non ci sono dubbi su questo nonostante all’inizio del calciomercato, o per meglio dire all’inizio di giugno, così come lo scorso anno si è riparlato di una sua possibile partenza davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente. Non sarà così.