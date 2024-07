Chiesa cambia squadra e campionato: scelta definitiva

Chiesa cambia squadra e campionato, l’esterno bianconero ha le idee molto chiare sul futuro: ecco la sua prossima destinazione.

Doveva essere il pilastro della nuova Juventus, oggi invece è ritenuto quasi alla stregua di un esubero. Uno di quei giocatori da cedere al più presto per mettere a segno altri colpi.

Nel calcio le cose possono cambiare alla velocità della luce e l’esempio di Federico Chiesa, che in estate quasi certamente lascerà il capoluogo piemontese, ne è un esempio lampante. Di colpo, infatti, l’ex Fiorentina, alla Juve dal 2020, ha perso da diverso tempo lo status di “incedibile”. La motivazione non è una sola: il mancato rinnovo avrà pure contribuito ad incrinare i rapporti con la dirigenza bianconera, ma è stato anche Thiago Motta, nuovo tecnico della Signora, a suggerire al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di valutare altri profili. Chiesa non dispiace all’allenatore italobrasiliano ma semplicemente non lo ritiene insostituibile. Motivo per cui, per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo, la Juventus sta facendo di tutto per liberarsi del figlio d’arte. I soldi che incasserebbe da una sua cessione potrebbero consentire a Giuntoli di arrivare all’obiettivo principale del mercato bianconero, vale a dire Teun Koopmeiners.

Chiesa cambia squadra e campionato, Balzarini: “Vuole la Premier League”

Secondo i rumors che circolano insistenti da settimane, le due squadre che stanno facendo una corte spietata all’esterno della Juventus sono Roma e Napoli.

Daniele De Rossi, tecnico giallorosso, ha già lavorato con Chiesa ai tempi della nazionale e farebbe carte false per portarlo nella Capitale. Più timido invece l’interesse del club partenopeo, anche se si tratta di un profilo che piace molto ad Antonio Conte, il nuovo condottiero degli azzurri. Stando a quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini, tuttavia, Chiesa preferirebbe andare a giocare in un altro campionato. La Premier League è in cima ai suoi desideri. “Avrebbe scelto l’estero come meta – ha detto Balzarini – Al di là del sondaggio del Bayern Monaco, a lui piace parecchio l’idea di approdare in un club come il Manchester United. Ve l’ho sempre detto: è un giocatore da Premier”.