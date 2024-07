Clamoroso Cambiaso, trasferimento da 35 milioni: la destinazione

Arriva una clamorosa svolta sul mercato bianconero che potrebbe riguardare la cessione di Cambiaso per 35 milioni di euro

Il terzino della Nazionale non è stato brillante agli ultimi Europei, come un po’ tutti gli Azzurri e ora potrebbe lasciare la Serie A per una destinazione prestigiosa. Giuntoli pensa di monetizzare con la sua cessione.

La Juventus ha le idee chiare per questa stagione. L’arrivo di Thiago Motta ha segnato un’inversione di tendenza rispetto al passato, con la prospettiva di puntare maggiormente sui giovani e di proporre un calcio maggiormente offensivo rispetto al passato. Il tecnico italo-brasiliano ha svolto un lavoro egregio con il Bologna e ora proverà a ripetersi anche nel club più blasonato d’Italia. Nel suo curriculum non c’è solo il bel gioco ma anche una solidità difensiva che ben si sposa con il Dna juventino e che tanto piace a Giuntoli e alla dirigenza bianconera.

Il mercato della Vecchia Signora è iniziato con i fuochi d’artificio, proprio per consentire al proprio tecnico di avere il prima possibile la rosa completa a disposizione. Il reparto da rinforzare maggiormente è senza dubbio il centrocampo e per questo i primi due acquisti sono stati Douglas Luiz dall’Aston Villa e Khéphren Thuram dal Nizza. Due pezzi da novanta che dovranno cambiare il volto di un reparto troppo debole nella passata stagione rispetto alla concorrenza.

La Juve pensa alla cessione di Cambiaso: Arsenal e Tottenham fanno sul serio

Nell’idea di Giuntoli, però, c’è un altro innesto in mediana da fare prima della fine del mercato, ovvero Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta è il grande nome di questa campagna acquisti bianconera, ma per strapparlo ai Percassi servono circa 70 milioni. L’idea di inserire Huijsen nella trattativa è sempre presente ma bisogna alzare la parte cash. Per farlo Giuntoli potrebbe avallare una cessione eccellente. Non solo Chiesa e Soulé come ormai scontato, ma anche Andrea Cambiaso.

L’ex terzino del Bologna ha disputato un’ottima stagione, tanto da meritarsi una convocazione di Spalletti per gli ultimi Europei. L’interesse di due club di Premier League è però sempre presente e si potrebbe arrivare ad un’offerta di circa 35 milioni di euro con i bonus. Tottenham e Arsenal fanno sul serio per l’esterno, abile a giocare su entrambe le fasce e vorrebbero inserirlo tra le proprie fila il prima possibile. Giuntoli spera in un’asta al rialzo per monetizzare il più possibile.