Conferma ufficiale, alla Juve per circa 100 milioni: colpo scudetto

La Juve potrebbe spendere altri 100 milioni per puntare dritta allo scudetto: c’è già la conferma ufficiale

La Juve corre sul calciomercato, come di rado era successo negli ultimi anni e con la chiara volontà di migliorare nettamente la squadra e costruirla a uso e consumo di Thiago Motta e con le idee di Cristiano Giuntoli.

Con le qualificazioni in Champions League e al prossimo Mondiale per club, è iniziato un nuovo ciclo e siamo certi di vedere una squadra molto diversa rispetto al recente passato. Douglas Luiz e Khephren Thuram hanno già firmato il contratto con la società piemontese, ma di sicuro non è finita qui. La dirigenza vuole regalare al nuovo allenatore almeno altri tre colpi di primo piano che potrebbero cambiare sostanzialmente il volto della squadra e si tratta di un un altro centrocampista, un difensore e un attaccante.

Delle prossime mosse della Juve sul calciomercato ne ha parlato il giornalista Paolo Paganini ai microfoni di ‘Juventusnews24’: “In questo momento credo che la pista più calda sia Todibo“, ha subito dichiarato. E poi ha aggiunto: “L’obiettivo numero uno per il centrocampo resta Koopmeiners nonostante la resistenza dell’Atalanta, che sta facendo lievitare il prezzo. Il giocatore ha già detto sì alla Juve, il problema ora è mettersi d’accordo con l’Atalanta”.

Da Todibo a Koopmeiners, i prossimi colpi della Juve sul calciomercato

La prima scelta per il centrocampo, dunque, resta Koopmeiners, in attesa di capire se quella per O’Riley è semplicemente una manovra di disturbo sull’Atalanta o qualcosa di più. Ad ogni modo, sia per quanto riguarda la difesa, sia per la trequarti, non si tratterebbe di colpi a basso costo, anzi.

Per Todibo, servirà un’offerta da 30-35 milioni bonus compresi per portarlo a Torino e metterlo nel cuore della difesa al fianco di Gleison Bremer. Le cifre sono lievitate anche per il centrocampista olandese dei bergamaschi: la richiesta è da 70 milioni di euro, ma alla fine si potrebbe chiudere sui 60, sempre che il muro dei nerazzurri crolli. E questo senza considerare i costi degli ingaggi e le eventuali commissioni agli agenti.

Per finanziare due colpi del genere, dalla spesa complessiva per i cartellini sui 100 milioni, serviranno per forza di cose anche delle cessioni: Huijsen, Chiesa e Soulé sono i principali indiziati a dire addio, sacrifici necessari a chi vuole intraprendere un nuovo ciclo.