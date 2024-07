Dalla Juve a Parigi, ufficiale la cessione in casa bianconera

La Juventus continua ad essere protagonista del mercato estivo. Ufficiale una cessione: accordo per il trasferimento a Parigi.

Dopo un’annata in chiaroscuro (caratterizzata da fin troppe prestazioni negative) la Juventus intende rilanciarsi e tornare a fare la voce grossa sia in campionato che in Champions League. Un processo di rinascita che passerà attraverso il mercato: tante le operazioni in entrata che in uscita già ufficializzate a cui, nel giro di qualche settimana, se ne aggiungeranno diverse altre.

I bianconeri, ad esempio, hanno salutato Moise Kean trasferitosi alla Fiorentina sulla base di 13 milioni più 5 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. A Torino, invece, è sbarcato il quartetto composto da Khephren Thuram, Michele Di Gregorio, Vasilije Adzic e Douglas Luiz: tutti elementi molto graditi a Thiago Motta, che ora spera di poter abbracciare Teun Koopmeiners. L’Atalanta non lo ritiene incedibile e, a confermarlo, è il fatto che la Dea ha già cominciato a muoversi al fine di fornire a Gian Piero Gasperini degli adeguati sostituti dell’olandese (Marco Brescianini e Matt O’Riley).

Gli orobici, in ogni caso, continuano a chiedere 60 milioni. Una cifra, questa, al momento fuori dalle disponibilità della Vecchia Signora, intenzionata a tornare all’assalto più avanti sfruttando i proventi di alcune cessioni. In lista di sbarco, ad esempio, figura Dean Huijsen rientrato alla base dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla Roma nella seconda parte della scorsa stagione. Il classe 2005, passato dal ruolo di protagonista sotto la gestione di José Mourinho a quello di comparsa con Daniele De Rossi, piace soprattutto al Paris Saint Germain.

Juventus, ufficiale la cessione: si trasferisce a Parigi

I transalpini si sono fatti avanti in maniera concreta, facendo sapere di essere pronti a versare nelle casse bianconere circa 30 milioni. I contatti tra le parti sono frequenti, con Giuntoli che punta a chiudere in maniera positiva la cessione del 19enne. L’intesa, salvo sorprese, è destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Huijsen, nella città della Lanterna, ritroverebbe un’ormai ex calciatrice della Juventus Women: parliamo di Maelle Garbino che, nelle scorse ore, ha lasciato Torino per sbarcare proprio nella capitale francese ed aggregarsi al Paris FC.

Ufficiale | Maelle Garbino lascia la Juventus Women Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro! — JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2024

L’operazione in questione è stata confermata dalla Juventus, attraverso un apposito comunicato stampa diffuso sui canali social. La 27enne, in questi mesi, ha contribuito ad arricchire la bacheca della società siglando la rete che è valsa la conquista della Supercoppa italiana. Ora le strade si sono separate. Garbino è già a Parigi. Huijsen quasi.