Dall’Inter alla Juventus: formula alla Tonali e nuova ‘giuntolata’

Dall’Inter alla Juventus. La sfida tra le due eterne rivali potrebbe iniziare in anticipo. Il mercato potrebbe farle incontrare prima dell’inizio della stagione.

Siamo soltanto alla metà di luglio ed il mercato deve ancora mostrare il meglio di sé. Eppure, ascoltando gli addetti ai lavori che si avventurano in percorsi ‘divinatori’ riguardo la prossima stagione, si ha quasi la sensazione che già alla metà di luglio sia tutto scritto.

C’è una squadra, l’Inter di Simone Inzaghi, al vertice della piramide. Inattaccabile, quasi invincibile. A debita distanza le altre. che si chiamano Milan, Juventus, Napoli, Atalanta. La forza della rosa nerazzurra, irrorata da altri innesti di qualità ed il fatto stesso che tutte le inseguitrici, Atalanta esclusa, abbiano intrapreso un nuovo cammino rappresentato dal cambio di guida tecnica, inducono i più a pensare che anche il prossimo campionato vedrà la compagine nerazzurra protagonista di una cavalcata in solitaria verso il titolo. In casa delle possibili avversarie dell’Inter non la pensano esattamente nella stessa maniera. Il guanto di sfida non è stato ancora lanciato ma dal 17 agosto, data di inizio del campionato di Serie A, Milan, Juventus, Napoli ed Atalanta non vorranno indossare i panni delle vittime sacrificali.

Giuntoli sfida l’Inter per Gudmundsson

Non partirà certo a capo chino e già sconfitta la Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Nell’idea di Juventus del direttore tecnico bianconero vi è già, da subito, una formazione in grado di competere, fino alla fine, per la conquista del titolo.

E se il progetto Inter, avviato già da diverse stagioni, ha bisogno soltanto di ‘ritocchi’, la rivoluzionaria estate bianconera prevede un cambio di passo deciso che passa, inevitabilmente, per un radicale cambio dell’organico da affidare poi a Thiago Motta. I colpi Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Michele Di Gregorio sembrano rappresentare soltanto un gustoso antipasto di ciò che potrà avvenire fino al 30 di agosto. La sfida tra Inter e Juventus potrebbe accendersi ben prima dell’inizio del campionato. Ne è convinto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio secondo il quale non vi è “soltanto l’interesse dell’Inter su Albert Gudmundsson. Sul giocatore islandese infatti potrebbe arrivare anche la Juventus“. Entrambe le società stanno valutando la giusta formula per arrivare all’attaccante del Genoa e la formula adottata per Sandro Tonali potrebbe rappresentare la giusta soluzione. Prestito molto oneroso, attorno ai 10 milioni di euro con diritto di riscatto sui 15 milioni. Siamo soltanto alla metà di luglio ma per Cristiano Giuntoli Inter-Juventus è già iniziata.