Il vice Vlahovic ha detto sì alla Juventus: arriva in prestito

Il vice Vlahovic ha detto sì alla Juventus, torna improvvisamente di moda il nome di un vecchio pallino del club bianconero.

Sono bastati 15 giorni di calciomercato, a Cristiano Giuntoli, per rivelare il suo intento. L’ex direttore sportivo del Napoli, dopo due sessioni in cui le operazioni in entrata si sono contate sulle dita di una mano, ha in mente di rivoltare la Juventus come un calzino. Non ci sono intoccabili, per il dirigente bianconero: tutti sono sostituibili, persino i due giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo alla fine resterà a Torino, mentre l’esterno della nazionale ha le valigie in mano già da un po’ di tempo. Il motivo principale? Il mancato accordo con la società per il rinnovo del contratto, che scadrà l’anno prossimo. Chiesa, di comune accordo con il suo entourage, continua a ritenere molto bassa l’offerta della Juventus ed ha già fatto capire a Giuntoli che non firmerà. Di conseguenza, la Signora l’ha piazzato sul mercato per scongiurare il rischio che vada via a zero nell’estate 2025. Non è un caso che Giuntoli si stia muovendo già da qualche giorno per trovare un’alternativa: il sostituto di Chiesa, ad esempio, potrebbe essere l’esterno del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Ma non è l’unico giocatore finito nel mirino del responsabile dell’area tecnica bianconera.

Il vice Vlahovic ha detto sì alla Juventus, Berardi potrebbe arrivare in prestito

Torna d’attualità un vecchio pallino della Juventus, quel Domenico Berardi inseguito a più riprese nelle ultime stagioni. Il capitano del Sassuolo si è infortunato gravemente lo scorso inverno e la sua squadra è retrocessa in Serie B.

Difficile che rimanga in Emilia ma molto dipenderà dai tempi di recupero dopo l’operazione al tendine d’Achille. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, il giocatore arriverebbe alla Juventus di corsa. “Si sta valutando un prestito se non arrivano altre soluzioni anche perché si vuole valutare il decorso del recupero del tendine – queste le sue parole – Si vuole fare un’operazione in prestito per testare il calciatore nel corso della stagione”.