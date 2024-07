Juve, cessione a un passo: vola a Parigi con la formula del prestito

La Juventus sembra pronta a lasciar partire questo calciatore con la formula del prestito. Direzione Parigi, dove viene richiesto a gran voce

Per costruire una Juventus più forte, giovane e tecnicamente valida, il club dovrà passare prima all’incasso. Ovvero dovrà cedere quegli elementi che non vengono considerati imprescindibili per il progetto tecnico bianconero.

Basti pensare ai tanti elementi che Thiago Motta ha già indicato come cedibili e dunque fuori dalla sua rosa standard. Dai difensori Rugani e De Sciglio, entrambi vecchi fedelissimi di Massimiliano Allegri, fino ai centrocampisti McKennie (che ha rifiutato il trasferimento all’Aston Villa) e Arthur, passando persino da Szczesny tra i pali, visto l’ingaggio di Di Gregorio al suo posto.

Potrebbero sembrare operazioni secondarie, ma sono altrettanto importanti per completezza di rosa e di bilancio anche le cessioni della formazione Juve Next Gen. Ovvero la squadra che milita in Serie C e che accoglie di fatto i giovani talenti scuola juventino o anche calciatori in ascesa pescati all’estero ma ancora non pronti per il salto di qualità.

Niente Juve Next Gen: nuova cessione in prestito per il giovane attaccante

Proprio riguardo la squadra Under 23 bianconera è giunta poco fa una novità. Un giovane attaccante, che ha già fatto parte di questa formazione in passato, è pronto a salutare di nuovo il suo club d’appartenenza. Parliamo di Marley Aké, esterno offensivo classe 2001, che la Juve pescò per ben 9 milioni di euro dal settore giovanile del Marsiglia.

Si è sempre parlato bene delle qualità offensive di Aké, il quale però deve ancora sbocciare definitivamente. In Serie A non è andato oltre le 4 presenze concessegli da Allegri durante la stagione 2021-2022, mentre successivamente ha tentato con fortune alterne i prestiti a Digione, Udinese e Yverdon.

Il suo ritorno dal recente prestito in Svizzera sembrava potesse garantire un ritorno nella Next Gen bianconera, come punta di diamante del nuovo corso guidato da mister Paolo Montero. Invece la soluzione migliore per Aké si chiama Parigi: l’esterno d’attacco 23enne sembra pronto a volare nella capitale francese.

Dialoghi in corso tra Juventus e Paris FC, la seconda squadra della ville lumière che si è fortemente interessata a questo giovane calciatore. Nuova opportunità in vista per l’ex Marsiglia, che può provare a rimettersi in carreggiata nella seconda divisione francese, in un club molto ambizioso. Sempre attraverso la formula del prestito, visto che la Juve non intende perdere il controllo su Aké.