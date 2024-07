La Juve cede un esterno, poco fa il comunicato ufficiale

Operazione completata per la Juventus: trasferimento in prestito, il comunicato ufficiale del club

La Juventus è una delle squadre più attive in chiave calciomercato, sia in entrata che in uscita. Cristiano Giuntoli ha già inserito tre profili di grande valore all’interno della nuova Juve di Thiago Motta.

Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram sono i tre rinforzi che hanno dato il via alla rivoluzione bianconera. Rivoluzione destinata a proseguire con altri innesti ma anche con diverse cessioni. La Juve sta per salutare Szczesny, diretto in Arabia Saudita ma con uno spiraglio verso il Monza di Galliani. Alex Sandro ha già lasciato Torino e a breve avrà lo stesso epilogo l’avventura di Adrien Rabiot, ormai free agent. Da definire ancora le situazioni di Federico Chiesa, Matias Soulé, Weston McKennie. Intanto la Juventus si muove anche in ottica Next Gen, dove negli ultimi anni sono venuti fuori numerosi talenti: da Fagioli a Miretti, da Soulé a Yildiz.

Juventus, dalla Next Gen alla Serie B: Compagnon in prestito al Catanzaro

La Vecchia Signora ha infatti annunciato la cessione, a titolo temporaneo, di Mattia Compagnon al Catanzaro. Il classe 2001 nativo di Udine andrà a giocarsi le sue carte in Serie B.

In una squadra che l’anno scorso è arrivata a giocarsi la semifinale playoff e che quest’anno ha grandi ambizioni. Sarà un bel banco di prova per Compagnon che nell’ultima stagione ha già militato in Serie B ma con la maglia della FeralpiSalò, un club con ambizioni decisamente diverse rispetto al Catanzaro. Ha collezionato 20 presenze e 5 gol ma il suo contributo non è bastato alla retrocessione del club lombardo. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus:

“Dopo aver trascorso la scorsa stagione in Serie B al Feralpisalò, Mattia Compagnon è pronto per una nuova avventura – sempre in Serie B, sempre in prestito, ma questa volta al Catanzaro. Reduce da un’annata in cui ha collezionato 29 presenze in campionato con la squadra lombarda – con cui ha messo a segno anche cinque gol – il giocatore classe 2001 giocherà in Calabria nella stagione 2024/25. Compagnon, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e protagonista poi in Serie C con il Potenza sul finire del 2020, è arrivato in bianconero a inizi 2021 giocando nel complesso 76 partite e raccogliendo 17 reti e cinque assist. In bocca al lupo e buona fortuna, Mattia!”.