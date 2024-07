UFFICIALE Juventus: finalmente ha firmato

UFFICIALE Juventus, il direttore sportivo Giuntoli non vuole perdere altro tempo: si è legato alla Signora fino al 2028.

La Juventus sembra aver messo in stand-by, almeno per il momento, la campagna acquisti. Dopo i colpi Douglaz Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio, i bianconeri si sono presi una settimana di “pausa” per quanto riguarda le operazioni in entrata, anche se nelle prossime ore potrebbero arrivare, in tal senso, delle importanti novità.

Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli nel frattempo continua a lavorare su più tavoli, anche su quello dei rinnovi. C’è da decidere chi farà parte del nuovo ciclo che sta per nascere e chi invece dovrà fare al più presto le valigie. Nella lista dei “promossi” da parte dell’allenatore Thiago Motta c’è anche Fabio Miretti, il centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile della Signora. Un giocatore che ha trovato molto spazio in prima squadra nelle ultime due stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, anche se le sue prestazioni, soprattutto lo scorso anno, non sono state sempre all’altezza delle aspettative. A Miretti, tuttavia, è bastata a quanto pare una settimana di lavoro in ritiro per convincere il tecnico di Sao Bernardo do Campo a puntare su di lui.

UFFICIALE Juventus, il rinnovo di Miretti è realtà

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del rinnovo di Miretti, con tanto di foto con il direttore sportivo Giuntoli durante la fatidica firma sul contratto.

UFFICIALE – Fabio #Miretti rinnova fino al 2028!! https://t.co/OIckpB8df7 — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 17, 2024

Il centrocampista si è legato alla Juventus fino al 2028. “Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili”, si legge nel comunicato. “Nella passata stagione 25 presenze in campionato e 28 complessive per Miretti, che contro la Fiorentina il 5 novembre 2023 ha trovato anche il primo gol in Serie A con la Juventus. E ora tante nuove sfide da affrontare: congratulazioni, Fabio!”.