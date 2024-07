Ultim’ora Vlahovic, niente da fare: la notizia scuote il popolo Juve

By

Le ultime notizie su Dusan Vlahovic stanno preoccupando parecchio tutti i tifosi della Juventus: cosa succede.

Dusan Vlahovic non è ancora alla Continassa ma sta già facendo vedere di volersi far trovare pronto in vista della prossima stagione. Dopo la pausa post Europeo l’attaccante serbo sta per aggregarsi al resto del gruppo bianconero: sui social il bomber della Juve si mostra già carico e intento a sudare e scattare.

Le foto di un Vlahovic così determinato hanno ovviamente scatenato i tifosi, che più volte hanno ribadito tutto il loro affetto per il numero 9 della Juve. Si pensava a un calciomercato estivo con il rischio cessione per il serbo, invece pare che Thiago Motta voglia ripartire proprio da lui per costruire una squadra vincente.

Una fiducia che Vlahovic sente e di cui il serbo ha tanto bisogno per dare il massimo. In tanti credono che a partire da questa nuova stagione l’ex viola possa diventare davvero uno dei leader di questa Juve, che ha bisogno di ritrovare delle guide dopo aver perso alcuni giocatori di enorme spessore anche nello spogliatoio.

Ultim’ora Vlahovic, che mazzata per il serbo: tifosi spiazzati

Ma Dusan Vlahovic può davvero esercitare questo ruolo? L’idea non convince proprio tutti. Anche uno degli ex giocatori della Juve ha manifestato queste perplessità sull’ipotetico ruolo di leader dell’attaccante serbo.

Roberto Galia, ex difensore bianconero, ha rilasciato una bella intervista a Tuttojuve.com parlando delle ultime vicende in casa Juve e del nuovo corso targato Thiago Motta. Galia, a un certo punto della chiacchierata, sottolinea l’importanza di avere dei veri e propri leader in campo: dovrà essere l’allenatore a capire quali giocatori possono risultare forti sul piano caratteriale.

Tuttavia l’ex difensore della Juventus non ritiene che Vlahovic possa essere tra questi. Per Galia sia il serbo che Chiesa sono “ottimi calciatori“, ma entrambi non sembrano “in possesso della personalità giusta“.

“Mi piacerebbe vedere un trascinatore e uno che sia sempre positivo nel corso della settimana“, ha poi aggiunto Galia. Chiaro il riferimento al fatto che Dusan Vlahovic ha finora avuto degli alti e bassi, non solo in termini di rendimento sul campo ma anche in termini caratteriali.

Sta all’attaccante juventino fare questo ulteriore salto di qualità e dimostrare a tutti di poter migliorare anche su questo fronte.