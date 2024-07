Affare fatto, la Juve lo manda in Serie B: il comunicato

Affare completato in uscita per la Juventus. La squadra bianconera farà a meno di questo giovane talento, pronto a farsi le ossa in Serie B.

Continua la costruzione della Juventus in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando in maniera molto produttiva per consegnare al tecnico Thiago Motta una rosa migliore rispetto al passato, ma soprattutto adatta al modo di far giocare le proprie squadre.

La Juve non a caso è tra i club più attivi in questa sessione estiva, poiché ha intenzione di fare pulizia rispetto al recente passato gestito da Massimiliano Allegri, ed inserire innesti nuovi, freschi e di qualità tecnica. Dopo gli arrivi di Di Gregorio tra i pali e dei due centrocampisti internazionale Douglas Luiz e Thuram, non si ferma certo la campagna acquisti bianconera.

Ma gli sforzi di Giuntoli e dei suoi collaboratori in questa estate sono doppi. Il motivo? Oltre alla prima squadra della Juventus andrà anche puntellata la cosiddetta Next Gen, ovvero la formazione Under 23 bianconera che milita in Serie C. Un progetto nato due anni fa che sta dando i propri frutti, soprattutto nella crescita e nell’esplosione di diversi giovani sia cresciuti a Vinovo, sia trovati in giro per il mondo.

Juventus Next Gen, cessione ufficiale: va a farsi le ossa in serie cadetta

Dunque anche il mercato della Juve Next Gen è in pieno sviluppo, visto che l’obiettivo del neo allenatore Paolo Montero sarà quello sia di far fare esperienza e migliorare i talenti bianconeri, sia di puntare ai playoff promozione di Serie B.

Ad esempio Giuntoli ha già regalato all’Under 23 l’innesto del talentuosissimo fantasista montenegrino Vasilije Adzic tra gli altri, mentre verranno promossi in squadra diversi giovani provenienti dalla Primavera. Intanto è ufficiale una cessione: la Next Gen saluta, a titolo temporaneo, un proprio punto fermo.

Il club ha ufficializzato la cessione di Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 approdato alla Juventus nel 2021, dopo l’esperienza nel settore giovanile della Fiorentina. I bianconeri hanno deciso fosse meglio per lui tentare l’avventura in Serie B, accettando così la corte della Reggiana, che ha chiesto a gran voce l’ingaggio di Sersanti in prestito.

In realtà per il giovane mediano si tratta della seconda esperienza in cadetteria, visto che già lo scorso anno la Juventus lo aveva prestato al Lecco, dove era divenuto presto un titolare inamovibile. 33 presenze, 2 reti e altrettanti assist per Sersanti, che fece dunque un’ottima impressione. Tanto da chiamare l’interesse immediato della Reggiana di mister Viali.