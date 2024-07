Calciomercato Juventus, colpo d’ala dalla Bundesliga: non è Adeyemi

Calciomercato Juventus, un colpo d’ala dalla Bundesliga ma non è Adeyemi: ecco la nuova idea di Giuntoli

L’esterno offensivo è quell’elemento che la Juventus sta cercando in queste ore di mercato. Con Giuntoli che nel corso della conferenza stampa di oggi ha ufficialmente detto che i bianconeri cercano ancora un colpo per reparto. Quindi, in attacco, si punta alle corsie, e magari qualcosa in futuro potrebbe anche succedere qualora qualcuno dovesse andare via.

Si è parlato molto in questi giorni di quelli che potrebbero essere i colpi: da Sancho, ad esempio, passando per Adeyemi. A quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate dalla Bild, è la Bundesliga il campionato che attrae maggiormente Giuntoli, che ha messo nel mirino un altro elemento che, adesso, gioca proprio nella terra nella quale da poco si è concluso l’Europeo.

Calciomercato Juventus, interessa Hack

Il profilo è quello di Robin Hack del Borussia Monchengladbach, per il quale però c’è stata una richiesta concreta del Villarreal che, per ora, è stata respinta. Inoltre sul giocatore c’è forte l’interesse dello Stoccarda, che rimane la pista più concreta in questo momento. Lui ha dato il benestare al trasferimento di mercato, ma ancora non è detta l’ultima parola.

Il contratto del giocatore, 25 anni, scade nel 2027. Quindi il ‘Gladbach non ha nessuna intenzione di praticare degli sconti e chiede oltre 10 milioni di euro per il momento. Una cifra che i bianconeri potrebbero investire nel corso delle prossime settimane, ma nonostante questa indiscrezione non ci pare comunque possa essere la prima scelta per Giuntoli. Vedremo quello che succederà, ma anche questo nome è da iscriversi alla lista dei possibili arrivi.