Juve-Napoli, accordo per il trasferimento di un Big: bomba in diretta

Ultimissime calciomercato Juventus. Arriva l’annuncio in diretta riguardo la trattativa con il Napoli.

Oltre a scambiarsi i dirigenti, Giuntoli da una parte e Manna dall’altro, per questa stagione De Laurentiis ha deciso di ingaggiare come allenatore del Napoli Conte, il più juventino di tutti, che per anni ha contribuito ai successi dei bianconeri in Italia e non solo sia da calciatore che come tecnico. Sul fronte mercato non sono esclusi colpi di scena con il trasferimento di qualche big, pronto a lasciare la sua squadra per trasferirsi altrove. Ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa, che è stata raccontanta in diretta dal giornalista.

Ci sono delle novità relative al futuro del big. Ecco tutti i dettagli svelati dal giornalista e CEO di Sportitalia Michele Criscitiello. Nel corso della trasmissione dedicata al mercato, sono state rivelate in diretta i retroscena relativi al giocatore e a questa trattativa tra Napoli e Juventus che, per parecchie settimane, ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

Calciomercato Juventus: obiettivo dal Napoli?

Sono uscite fuori parecchie notizie di mercato, di intrecci e trattative aperte fra Napoli e Juventus. Di scambi possibili, come quello di Chiesa con Raspadori, o altre soluzioni che avrebbero permesso a Giuntoli di portare a Torino uno dei suoi fedelissimi. Ovviamente, per il momento, nessuna di queste operazioni è andata in porto anche perché entrambe le società hanno deciso di virare su giocatori diversi. Ma la notizia vera e propria, raccontata in diretta, è quella relativa al mancato trasferimento alla Juventus di Giovanni Di Lorenzo che alla fine ha deciso di proseguire la sua avventura a Napoli.

Ecco le dichiarazioni di Michele Criscitiello e sui motivi che non hanno portato alla Juventus Di Lorenzo.

Questa situazione ha portato il Napoli ad aumentare lo stipendio del calciatore, di quasi un milione di euro. “C’era l’accordo per un quadriennale da 4 milioni netti a stagione. La Juventus aveva raggiunto l’intesa. Adesso la situazione si è risolta, tra Di Lorenzo e il Napoli, ma la verità è che De Laurentiis è stato costretto a pareggiare la proposta della Juventus. Il caso Di Lorenzo è costato al Napoli ben 800mila euro. Il capitano, infatti, aveva rinnovato a 3,2 milioni ma adesso dovrà equiparare la proposta della Juve, che aveva messo sul piatto 4 netti”.