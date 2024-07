Juventus, Giuntoli gli dice addio: “Contratto scaduto”

Non solo Thiago Motta, oggi anche Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa: ecco cosa ha detto in dettaglio.

La nuova squadra della Juventus sta prendendo, subito, forma. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già collezionato acquisti davvero monumentali per il primo mese di mercato. L’obiettivo, viste le ambizioni del club e dei tifosi, sembra evidente.

La Juventus può e deve tornare a vincere. L’obiettivo è – indubbiamente – il campionato. Una sfida tutt’altro che semplice viste le avversarie attrezzate e settate proprio per continuare il percorso, come l’Inter (attuale campione in carica). Ma la nuova Juventus targata Giuntoli – Motta ha obiettivi pratici e ambiziosi.

Giuntoli si presenta in conferenza stampa: l’annuncio su Rabiot

Oggi è il grande giorno della presentazione del nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, che per la prima volta si interfaccia direttamente ai giornalisti nelle vesti del nuovo tecnico che è stato proprio scelto da Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo bianconero che sta già operando con grande determinazione sul mercato.

Con un mercato già ricco tra entrate e uscite, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro quotidiano per regalare al nuovo tecnico una squadra competitiva da subito. Che possa organizzare il talento di giocatore consolidati a quello di giovani che avranno un futuro importante. Ma andiamo a scoprire cos’ha detto Cristiano Giuntoli, rispondendo alle tante domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa:

La conferenza inizia con Scanavino che introduce:

“Oggi è la giornata di benvenuto a Thiago Motta: giovane, ambizioso e molto determinato, arrivato dopo un’importante stagione a Bologna e che ci aiuterà a far crescere la squadra. La prossima sarà una stagione entusiasmante con ben 5 competizioni a cui prenderemo parte”.

“Vogliamo essere competitivi e non porci limiti, avendo come obiettivo minimo in campionato il raggiungimento della qualificazione in Champions League“.

“Ci tengo a presentare la nuova organizzazione dello staff bianconero, con la parte maschile che farà campo a Cristiano Giuntoli, Managing Director Football di Juventus. Con lui ci saranno:

Gianluca Pessotto: Football Teams Staff Coordination Manager

Stefano Braghin: Women’s Football Director

Massimiliano Mazzetta: Deputy Women’s Football Director

Carola Coppo: Head of Women Academy

Claudio Chiellini: Head of Next Gen Area

Massimiliano Scaglia: Head of U20

Michele Sbravati: Youth Football Director

Stefano Stefanelli: Scouting Director

Giuseppe Pompilio Chief of Staff

Ora è il turno di Giuntoli:

“Grazie per essere qui. Ora ringrazio Thiago per aver accettato questa sfida. Sul mercato faccio il punto: ceduti 4 giocatori. Che già sapete. Sono arrivati tre. Speriamo di arrivare A Cabal. Volevo fare precisazioni su delle cose, su dei fuori rosa. Ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della squadra, tutti ragazzi straordinari. Tutto verà deciso sul mercato. Vogliamo una squadra competitiva. Ci saranno ulteriori sviluppi. Vogliamo ancora un calciatore per reparto, per dare al mister il massimo che possiamo fare in questo momento. Volevo ringraziare Rabiot e gli voglio augurare il miglior futuro“.