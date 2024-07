Miretti cambia maglia per 15 milioni, la Juve lo cede a una big

Fabio Miretti resta sempre in odore di cessione in casa Juventus con il centrocampista che è finito nel mirino di una big.

La Juventus sta cercando di piazzare gli esuberi in rosa per fare cassa e dare poi l’assalto agli obiettivi che Cristiano Giuntoli ha concordato con Thiago Motta.

Fabio Miretti, dopo una stagione ricca di alti e bassi, è pronto a salutare la Juventus durante questa estate con il classe 2003 che viene valutato circa 15 milioni di euro dal club. Per il centrocampista si stanno aprendo diverse piste con molti club italiani che hanno bussato alla porta dei bianconeri per provare a chiudere il colpo. Nelle ultime ore però è una società estera che appare pronta ad accontentare le richieste della Juventus per via dell’indicazione ricevuta dal proprio allenatore che vorrebbe chiudere quanto prima l’affare per avere la mezzala a disposizione nel proprio organico.

Calciomercato Juventus, cessione per Miretti: 15 milioni di arrivo

Nelle ultime ore si starebbe facendo sempre più forte l’interesse da parte del Marsiglia per Fabio Miretti con Roberto De Zerbi che avrebbe chiesto l’acquisto della mezzala per sistemare il reparto mediano. I francesi avrebbero preso informazioni con la Juventus per il giovane talento sentendosi chiedere 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Una somma che al momento viene ritenuta troppo alta dal Marsiglia che sta ultimando anche l’acquisto di Mason Greenwood in queste ore. Non è da escludere che la Juventus possa abbassare le proprie pretese a circa 12 milioni di euro per chiudere l’operazione e fare cassa per poi dare il via alla seconda parte del suo mercato estivo con l’intenzione di chiudere quanto prima per i giocatori chiesti da Thiago Motta alla società.

Il posto in rosa di Fabio Miretti potrebbe essere preso da Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta che da sempre rappresenta l’obiettivo numero uno della Juventus per il proprio reparto mediano. La mezzala a disposizione di Gian Piero Gasperini è da mesi nel mirino di Cristiano Giuntoli che sta provando a far abbassare le richieste economiche dei bergamaschi (circa 60 milioni di euro) con l’inserimento di alcune contropartite tecniche nell’affare.

La volontà della Juventus è quella di arrivare ad un conguaglio economico da circa 35 milioni di euro per il talento olandese andando a mettere sul piatto il cartellino di Dean Huijsen, giovane centrale da sempre molto gradito alla società orobica. Prima di tutto però la Juventus dovrà fare cassa e per farlo dovrà salutare quei calciatori che non rientrano nel progetto come Fabio Miretti.