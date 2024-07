Ahi Giuntoli, 35 milioni cash e vola in Premier League: Juventus al palo

Ahi Giuntoli, in Inghilterra sono disposti ad accontentare il club proprietario del suo cartellino: sfuma l’affare?

Federico Chiesa non è ancora tornato dalle vacanze – l’attaccante bianconero convolerà a nozze domani con la sua amata Lucia – ma stavolta a Torino potrebbe essere solo di passaggio. L’ex Fiorentina è ogni giorno più lontano dalla Juventus: il rinnovo continua ad essere una chimera ed il club non ha alcuna intenzione di tergiversare. E dunque di correre il rischio di salutarlo a zero il prossimo anno.

Cristiano Giuntoli ormai si è rassegnato ed anche il nuovo allenatore Thiago Motta pensa già all’eventuale sostituto: il tecnico italobrasiliano, per capirci, non si strapperebbe le vesti in caso di cessione. Ma chi arriverà al suo posto? È una domanda che i tifosi della Juventus si stanno ponendo da settimane. Giuntoli sta sondando diversi profili ma rimane pronto ad approfittare dell’occasione Karim Adeyemi, per il quale il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino, ha già fissato il prezzo. Per circa 35 milioni di euro i gialloneri sono disposti a salutare la loro “freccia”, uno dei grandi protagonisti della passata stagione.

Ahi Giuntoli, il Liverpool dà l’assalto ad Adeyemi

L’esterno tedesco, acquistato due anni fa dal Salisburgo, è stato il giocatore più veloce della Bundesliga, facendo registrare addirittura 36 chilometri orari (record).

La Juventus vorrebbe portarlo a Torino ma, come riporta TeamTalk, dovrà fare i conti con i ricchi club della Premier League. Uno su tutti il Liverpool di Arne Slot. I Reds inseguono il 22enne da ben 5 anni, da quando ancora giocava nel campionato austriaco. Il nuovo allenatore, a quanto pare, ha chiesto rinforzi in difesa e a centrocampo, dal momento che in attacco il Liverpool è abbastanza fornito, ma non è da escludere che alla fine della sessione di mercato possa arrivare almeno un esterno. E tutti gli indizi sembrano condurre a Dortmund.