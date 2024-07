Apoteosi Juve, torna un idolo dei tifosi: è fatta

I tifosi della Juventus già sognano in grande. Un idolo della curva bianconera sembra pronto a tornare nel club che aveva lasciato.

Continua la costruzione della nuova Juventus targata Thiago Motta. Dopo la stagione conclusasi con la vittoria della Coppa Italia ed il ritorno in Champions League, la squadra bianconera ha deciso di cambiare molto, puntando forte sul tecnico rivelazione del Bologna.

Il football director Cristiano Giuntoli ha incominciato con il botto: quattro nelle prime settimane di sessione estiva, ovvero gli acquisti onerosi di Michele Di Gregorio per la porta, Cabal per il pacchetto arretrato, Douglas Luiz in cabina di regia e Khephren Thuram in mediana. E non finisce certamente qui, anche se prima la Juve dovrà completare anche qualche operazione in uscita.

Un’altra delle volontà specifiche della Juventus è quella di guardare al futuro, con un management nuovo e competente, ma senza dimenticare la tradizione vincente e gloriosa di un club capace di vincere 36 titoli nazionali. Per questo motivo sta per tornare in squadra un personaggio che moltissimi tifosi ancora oggi apprezzano e idolatrano, come segnale di continuità con il passato più roseo.

L’ex fuoriclasse bianconero pronto a tornare: ruolo già pronto per lui

La notizia, lanciata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda un idolo vero e proprio dell’ambiente bianconero come Giorgio Chiellini. L’ex difensore e capitano di Juventus e Nazionale italiana è pronto a tornare dalle parti di Vinovo, con un incarico nuovo di zecca.

Ricordiamo la lunga militanza bianconera di Chiellini, che ha indossato la maglia bianconera dal 2005 al 2022, diventando il terzo calciatore con più presenze di sempre in gare ufficiali con la maglia bianconera. L’ultima annata della sua carriera calcistica Chiellini l’ha passata ai Los Angeles FC, chiudendo l’avventura sul campo nella MLS americana.

Dopo un breve periodo nello staff tecnico della squadra statunitense, Chiellini avrebbe deciso di tornare in Italia, proprio in ambito Juventus. Per l’ex difensore sarebbe in ballo un incarico dirigenziale, pensato apposta per un vecchio cuore bianconero come lui. Pronto un ruolo da ambasciatore del marchio in giro per il mondo, così da poter anche sfruttare la laurea in management aziendale in suo possesso.

Una notizia che scalda i cuori dei tifosi juventini, i quali nella propria storia hanno potuto abbracciare numerosissimi fuoriclasse o bandiere. Ma pochi di loro sono rimasti così nel cuore come Chiellini, che ha attraversato momenti delicati e complessi fino ad arrivare alla gloria con la fascia da capitano al braccio.