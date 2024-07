Arriva Adzic in prestito, la Juve lo gira a un’altra squadra di Serie A

La Juventus valuta il prestito del giovane Adzic per la prossima stagione: una squadra di Serie A in prima linea

La Juventus ha già inserito tre nuovi tasselli nella rosa di Thiago Motta, dando il via ad una mini-rivoluzione in vista della nuova stagione.

Gli arrivi di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio hanno già dato sembianze nuove alla Juventus che sembra già aver acquisito una nuova pelle con il nuovo allenatore. Anche i diversi addi tracceranno una linea chiara con il passato. Alex Sandro ha già lasciato Torino, Szczesny non è più il portiere bianconero e aspetta di scoprire la sua prossima destinazione, Adrien Rabiot non ha rinnovato ed è ormai pronto a dire addio alla Vecchia Signora. Resta da scoprire il futuro di Federico Chiesa, prossimo alle nozze (20 luglio), che dopo il matrimonio dovrà necessariamente sedersi al tavolo con la Juventus e il suo entourage.

La Juventus però deve risolvere anche la questione legata a Matias Soulé. Il gioiello argentino classe 2003, rientrato dal prestito al Frosinone, è un desiderio di Daniele De Rossi e la Roma sta provando a trovare la quadra giusta per arrivare ad un accordo. Anche dalla Premier League non mancano i corteggiamenti per il nativo di Mar del Plata, in particolare da parte del Leicester.

Juventus, Adzic piace al Parma: il classe 2006 della Next Gen può trasferirsi in prestito

Un altro giovane che potrebbe lasciare la Juventus è Vasilije Adzic. Il classe 2006 montenegrino è arrivato a Torino da poche settimane ed è stato aggregato alla Juve Next Gen.

Da una parte la Juventus vorrebbe che Adzic trovasse continuità in Serie C con la seconda squadra, dall’altra anche un’esperienza in prestito potrebbe accelerare il suo processo di crescita. Il 18enne centrocampista piace al Parma, neopromossa in Serie A e in cerca di rinforzi. Una pista che potrebbe convincere la Juventus, in quanto giocherebbe da subito nella massima serie, tornando magari a Torino al termine della stagione con un bagaglio di esperienza e conoscenze decisamente superiore rispetto a quello attuale. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi e se effettivamente si presenteranno le condizioni per far saltare definitivamente il banco. Per adesso si tratta di una suggestione alla quale prestare comunque attenzione. Elogiato da Thiago Motta, il giovane prospetto si sta comunque ritagliando un ruolo da assoluto protagonista nella prima parte del ritiro pre campionato bianconero.