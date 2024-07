Comunicato ufficiale, lascia la Juve e accetta la proposta del Parma

Cessione a sorpresa per i tifosi della Juventus che vedono partire un membro della squadra e prendere la strada verso Parma

Arriva una novità nel calciomercato estivo della Juventus. Nel giro di poche ore la società bianconera ha concluso un affare con il Parma che ha portato subito alla fumata bianca finale. C’è già l’annuncio del club torinese che saluta e ringrazia per gli ultimi mesi di militanza nella Juve.

Si tratta di Ilario Toniolo, portiere della Juventus Women che ha deciso di passare al Parma e che quindi giocherà nel campionato di Serie B per la stagione 2024/25. Per lei sarà senza dubbio un modo per riuscire a giocare con maggiore continuità e cercare di crescere dopo l’ultimo anno in cui nel ruolo di terzo portiere alle spalle di Pauline Peyraud-Magnin e Roberta Aprile ha giocato poco. Dopo la firma di Alisha Lehmann cresce ancora l’interesse sulla femminile.

La nota della Juve: “Toniolo passa al Parma, buona fortuna Ilaria!”

Dopo la stretta di mano con il Parma, la Juventus ha potuto annunciare sul proprio sito ufficiale la riuscita di questo affare con una nota formale. Per i tifosi bianconeri appassionati di calcio femminile questa notizia sarà quindi utile a capire l’organico dei portieri nella prossima stagione di Serie A. Toniolo nel frattempo avrà intanto modo di riuscire a tentare la promozione in Serie A dopo che nell’ultimo campionato di B le ragazze parmensi non ci sono riuscite.

“Una nuova avventura per Ilaria Toniolo, portiere bianconero che passa in prestito al Parma e giocherà fino al termine della stagione nella squadra emiliana. Classe 1997, Toniolo è arrivata nell’estate 2023 in bianconero dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella e con un passato costellato di tante esperienze e successi (tra cui la vittoria dello Scudetto a 18 anni nel 2014/15 con l’AGSM Verona)”.

Il comunicato della Juve termina con un saluto e un augurio di riuscire a fare il meglio in questa stagione lontana da casa per Ilaria Toniolo che si metterà quindi di nuovo in gioco a Parma: “Nella stagione appena trascorsa alla Juventus Women invece, poco spazio in campo per Toniolo nel ruolo del terzo portiere alle spalle di Pauline Peyraud-Magnin e Roberta Aprile. Ora una nuova sfida la attende e noi le auguriamo il meglio! Buona fortuna, Ilaria!”