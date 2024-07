Crociato ko, 6 mesi di stop per una stella della Nazionale italiana

L’infortunio al crociato è uno dei problemi fisici più temuti dai calciatori: una stella della Nazionale rischia oltre 6 mesi di stop

Negli ultimi tempi, in Serie A sembra che la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sia diventato un evento piuttosto frequente. Certo, negli sport da contatto, tutti gli atleti sanno di rischiare simili traumi. Ma capita spesso che l’infortunio non sia causato da un intervento duro. In molti casi il crociato va ko dopo una torsione innaturale, con l’iperestensione del ginocchio o per movimenti non ben coordinati.

A fine 2023 a fermarsi per molti mesi a causa di un infortunio al crociato fu Kambulla della Roma. Anche Abraham ha avuto lo stesso problema. Prima di lui si era fermato Mattia De Sciglio, ex Juve. E poi c’è Perr Schuurs, difensore del Torino, che non ha ancora recuperato dal trauma che lo ha tenuto in pratica per tutta la stagione ai box. Qualche anno fa toccò invece a Federico Chiesa.

Prima abbiamo parlato di sport di contatto, nel cui novero non rientra solo il calcio. Anche il basket, la pallavolo, la pallamano, la pallanuoto, il rugby, lo sci e altre discipline espongono gli atleti a simili infortuni. Lo sa bene la ventottenne Alice Degradi, pallavolista e stella della Nazionale italiana: a causa di un infortunio al crociato dovrà rimanere ferma almeno 6 mesi. La schiacciatrice azzurra ha dovuto dunque rinunciare alla convocazione Olimpica. Intanto si è già sottoposta alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito dal professor Raul Zini nel Maria Cecilia Hospital di Cotignola.

La nazionale italiana ferma per 6 mesi: grave infortunio al crociato

La Degradi gioca dal 2023 nella Megavolley ed è da anni una presenza fissa nelle selezioni azzurre. Con la Nazionale Under-18 ha vinto nel 2013 la medaglia d’argento al campionato europeo. Cinque anni dopo è arrivata la prima convocazione in Nazionale maggiore. E proprio nel 2024 è una delle pallavoliste azzurre premiata con l’oro alla Volleyball Nations League.

Era stata convocata per partecipare ai Giochi della XXXIII Olimpiade. L’infortunio subito poco prima dell’inizio del torneo le ha però impedito di prendere parte alla competizione. Il problema è arrivato lo scorso 11 luglio, a Firenze, durante un allenamento della Nazionale italiana. Mentre si preparava alle Olimpiadi, la ventottenne ha subito il grave infortunio. L’intervento, comunque, è perfettamente riuscito, e la pallavolista si è già mostrata sui social per aggiornare i suoi fan.

“Sono contenta di poter ricominciare a lavorare per tornare in campo nelle migliori condizioni possibili“, ha scritto la schiacciatrice sui social. E noi le auguriamo di farlo il prima possibile e di tornare più forte di prima!