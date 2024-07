Doppia svolta Juve: Giuntoli ne vende due e prende il pupillo di Motta

Doppia svolta Juve. All’indomani della presentazione ufficiale del nuovo tecnico, Thiago Motta, riparte il mercato bianconero. Con un’inattesa novità.

Il suo luogo naturale è il campo, da giocatore prima, da allenatore oggi. La conferenza stampa di presentazione ufficiale di Thiago Motta ha mostrato, prima di tutto, la poca dimestichezza del tecnico italo-brasiliano davanti a microfoni, taccuini e telecamere.

Per il resto è stato chiarissimo. Poche parole e concetti ripetuti quasi ad ogni risposta. Nessun alibi, voglia di vincere e lavoro, lavoro, lavoro. Accanto a lui, oltre all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, colui che lo ha ‘imposto’ alla proprietà della Juventus, il direttore dell’Area sportiva, Cristiano Giuntoli, un altro a cui piace parlare con i fatti più che giocare con le parole. Ed anche le sue poche parole sono state all’insegna della massima chiarezza. Il mercato della Juventus non è concluso. Mancano ancora tre tasselli, uno per reparto, al fine di assicurare a Thiago Motta il miglior organico possibile al momento. Per il ruolo di esterno d’attacco vi sono ancora valutazioni in corso, per il centrocampo il nome è uno ed uno soltanto: Teun Koopmeiners, con tutte le difficoltà annesse e per la difesa una dolce suggestione sembra ritornare in auge.

Giuntoli non molla Riccardo Calafiori

Una suggestione, un sogno che torna esattamente in una notte di mezza estate. La Juventus lo ha inseguito per mesi e con Riccardo Calafiori aveva già trovato l’accordo. Il 22enne centrale del Bologna, era felicissimo di approdare alla Juventus insieme al suo maestro Thiago Motta.

Poi il Bologna si è messo di traverso. Lo scippo Motta non è andato giù ai felsinei e la vendetta è stata apparecchiata. Riccardo Calafiori all’Arsenal per 50 milioni di euro ed addio Juventus. Alla fine sarà così ma, al momento, non è ancora così. Ne è convinto Marcello Chirico che in un video sul suo profilo X rende noto il suo pensiero a riguardo:

“È davvero del tutto chiusa la possibilità che Calafiori diventi un giocatore della Juventus? Come già detto in un altro video l’Arsenal non ha accettato di pagare i 50 milioni richiesti dal Bologna per il giocatore che adesso rischia di restare in Emilia. Se però il clima tra Bologna e Juventus fosse ancora teso, di sicuro il ds Sartori non sarebbe venuto a chiedere Rugani e Milik che sono in uscita dalla Juventus. Vero che il Bologna deve il 50% dell’incasso sur Calafiori al Basilea, ma se ne prendesse cash 28 più due giocatori valutati complessivamente 12 milioni, agli svizzeri ne dovrebbe dare solo 14 e alla fine come se ne avesse incassati 26 sarebbe comunque un affare. O poi magari l’Arsenal rilancia e se lo prende lo stesso, ma la situazione è da attenzionare“.

Parte Cash, più due giocatori e l’affare è fatto. E’ la versione, e la speranza, di Marcello Chirico. Chissà cosa ne penserà Giovanni Sartori.